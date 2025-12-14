Manisa'da park halindeki motosikleti böyle çaldılar: 3 çocuk kameraya yakalandı!

Akılalmaz olay, saat 00.30 sıralarında Şair Eşref Mahallesi Prestij Caddesi'nde meydana geldi. 2 çocuk bir apartman boşluğunda park halinde bulunan motosikletin yanına geldi.

Manisa'da park halindeki motosikleti çalan 3 çocuk kamerada!

Çocuklardan biri motosikletin üzerine binerken diğeri onu iterek bulunduğu yerden uzaklaştırdı. Ardından motosikleti çalıştıran 2 şüpheli, kaçtı. Bu sırada bir çocuğun da gözcülük yaptığı belirlendi. Olayın KGYS ve çevredeki binaların güvenlik kameralarına yansıdığı ortaya çıktı.