Haberler Yaşam Haberleri Manisa'da park halindeki motosikleti böyle çaldılar: 3 çocuk kameraya yakalandı!
Giriş Tarihi: 14.12.2025 16:09 Son Güncelleme: 14.12.2025 16:10

Manisa'da park halindeki motosikleti böyle çaldılar: 3 çocuk kameraya yakalandı!

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde park halindeki motosiklet 2 çocuk tarafından çalındı. O anlar güvenlik ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansırken, olaya ilişkin 3 çocuk yakalanıp, gözaltına alındı.

DHA Yaşam
  • ABONE OL

Akılalmaz olay, saat 00.30 sıralarında Şair Eşref Mahallesi Prestij Caddesi'nde meydana geldi. 2 çocuk bir apartman boşluğunda park halinde bulunan motosikletin yanına geldi.

Manisa'da park halindeki motosikleti çalan 3 çocuk kamerada!

3 ÇOCUK KAMERAYA YAKALANDI

Çocuklardan biri motosikletin üzerine binerken diğeri onu iterek bulunduğu yerden uzaklaştırdı. Ardından motosikleti çalıştıran 2 şüpheli, kaçtı. Bu sırada bir çocuğun da gözcülük yaptığı belirlendi. Olayın KGYS ve çevredeki binaların güvenlik kameralarına yansıdığı ortaya çıktı.

MOTOSİKLET SAHİBİNE ULAŞTIRILDI

Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine harekete geçen polis, 3 şüpheliyi yakaladı. Çalıntı motosiklet sahibine teslim edilirken, şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Manisa'da park halindeki motosikleti böyle çaldılar: 3 çocuk kameraya yakalandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz