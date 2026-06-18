Manisa’da serinlemek için girdiği gölette hayatını kaybetti! Minik Uğur’un acılı babası feryat etti: Kiraz yemek istemişti…

CENAZESİ ACILI AİLEYE TESLİM EDİLDİ



Mahalle sakinleri tarafından sudan çıkarılan Uğur Balkan, kendi imkanlarıyla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne götürülmek üzere yola çıkarıldı. Yolda karşılaşılan sağlık ekiplerine teslim edilen çocuk, ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği belirlendi. Henüz 12 yaşında hayata veda eden Uğur Balkan'ın cenazesi, yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Uğur için bugün saat 16.00'da Karacalar Mezarlığı'nda cenaze namazı kılınacak.