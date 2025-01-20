Manisa’da su birikintisinde boğulan kuzenler gözyaşlarıyla toprağa verildi

Alaşehir ilçesinde dün 12 yaşındaki Yusuf Eyüp Kaya ile 15 yaşındaki Kadir Kaya isimli iki kuzen bisiklet sürmek için gittikleri mermer ocağı sahasında su dolu çukurda boğuldu. Kuzenlerin cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Bugün ailelerine teslim edilen 2 kuzenin cenazeleri Caberburhan Mahallesi'ne götürüldü. Burada alınan helallik sonrası kılınan cenaze namazına Manisa Vali Yardımcısı Mustafa Yıldız, Alaşehir Kaymakamı Alper Faruk Güngör, Alaşehir Belediye Başkan Yardımcısı Erol Kacar, Alaşehir İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yalçın Gürenci, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Latif Akgün, aileler ve sevenleri katıldı.

TABUTUN BAŞINDAN AYRILMADI

Kuzenlerin dedesi Hanifi Kaya cenaze boyunca tabutların başından ayrılmadı. İki kuzen Caberburhan Mahallesi Mezarlığında gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi. Kuzenler Yusuf Eyüp Kaya'nın Caberburhan Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi, Kadir Kaya'nın da Alaşehir Şehit Evren Kara Endüstri Meslek Lisesi 9. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.