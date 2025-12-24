SON DAKİKA... Manisa’da kan donduran vahşet: 16 yaşındaki torun babaannesini bıçakla katletti!

Şüpheli B.K.G. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Hayatını kaybeden Nazen Gümüş'ün, Sivas'tan Turgutlu'da yaşayan oğlunu ziyarete geldiği, olayın şüphelisi torun B.K.'nın ise babasından boşanan annesi ile Mersin'de yaşadığı ve ziyaret için geldiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.