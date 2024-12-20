Haberler Yaşam Haberleri Manisa’da yaşlı çifti ölüm bile ayıramadı: Alaşehir’deki yangında yaşlı çift hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 20.12.2024 11:15 Son Güncelleme: 20.12.2024 12:17

Manisa’da yaşlı çifti ölüm bile ayıramadı: Alaşehir’deki yangında yaşlı çift hayatını kaybetti

Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki evde çıkan yangında emekli orman muhafaza memuru Kamil Zeybek (91) ve eşi Ayşe Zeybek'in (89) hayatını kaybetti.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Manisa’da yaşlı çifti ölüm bile ayıramadı: Alaşehir’deki yangında yaşlı çift hayatını kaybetti

Yangın, Alaşehir ilçesine bağlı Hacıbey Mahallesi Osmaniye Çıkmazı'nda emekli orman muhafaza memuru Kamil Zeybek (91) ve eşi Ayşe Zeybek'in (89) yaşadığı tek katlı evde sabaha karşı yangın çıktı. Patlama sesi duyan ve yangını gören komşularının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında evin bir odası ile çatısı tamamen yandı. Ekipler, evdeki yaşlı çiftin cansız bedenini buldu.

BABAANNEM OKSİJEN TÜPÜ KULLANIYORDU

Yangında hayatlarını kaybeden çiftin torunu Özcan Zeybek, babaannesinin akciğer rahatsızlığı olduğunu, oksijen tüpü kullandığını söyleyerek, "Bilinmeyen nedenle patlamış, dedem dış kapıya kadar çıkmış ama kapıyı açamamış." dedi. İtfaiye yetkilileri yangının çıkış nedeninin henüz belirlenemediğini, duyulan patlama sesinin de yangın nedeniyle oksijen tüpünün patlamasından kaynaklanmış olabileceğini belirtti. Cenazeler otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Manisa’da yaşlı çifti ölüm bile ayıramadı: Alaşehir’deki yangında yaşlı çift hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA