Manisa’da yavru kedileri işkence ile öldüren caniye indirimsiz 3 yıl 9 ay hapis!

Manisa'nın Salihli İlçesi Sağlık Mahallesi Kurudere Caddesinde bulunan bir evin bahçesinde 11 Ağustos'ta meydana geldi. 71 yaşındaki M.Ş., evinin arka bahçesinde bulunan yavru kedilere fırça sapı ile saldırdı. Kaçmaya çalışan kedilere M.Ş., acımasızca art arda darbeler indirdi. Çevrede oturanların duruma tepki göstermesine rağmen M.Ş., kedilere eziyet etmeyi sürdürdü. Yavru kediler bir süre sonra aldıkları darbelerle öldü. 3 kedi yavrusunu öldürdüğü ihbarı ve cep telefonu görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından gözaltına alınarak tutuklanan M.Ş., Salihli 2. Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı.

SON PİŞMANLIK KURTARMADI

Sanık, savunmasında olay anında bir öfke patlaması yaşadığını, üzgün olduğunu belirterek, "Herkesten özür diliyorum. Vicdanen de büyük bir pişmanlık içerisindeyim. Benim karakterim bu değil. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum." dedi. Davaya taraf olan Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü avukatı Asiye Akbaş Aydın ise sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını istedi.

ACIMASIZ VE ZALİMCE

Savcılık, kamera görüntüleri ve görgü tanığı ifadeleriyle sanığın acımasız ve zalimce muamelede bulunarak birden fazla hayvanı öldürme suçu işlediğinin sabit olduğunu, Hayvanları Koruma Kanununun ilgili hükümlerinden üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti. Sanığa üst sınırdan 2 yıl 6 ay hapis cezası veren hakim, birden fazla hayvanın öldürüldüğü gerekçesiyle bu cezayı yarı oranında artırarak toplam 3 yıl 9 ay hapis olarak karara bağladı, takdiri indirim uygulamadı.

ÖRNEK BİR CEZA

Duruşma sonrası Salihli Adliyesi önünde açıklama yapan Salihli Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Funda Canseven, "Sanık, yasaya göre alabileceği en ağır cezayı aldı. Özür dilemesine ve pişman olmasına rağmen hiçbir indirim yapılmadı. Hakim ve savcılarımıza da teşekkür ediyoruz. Toplumun yüreğinde infial uyandıran bir olaydı ve sanık örnek olabilecek bir ceza aldı. Tabii prosedür devam ettiği için karar kesinleşene kadar tahliye edildi." dedi.