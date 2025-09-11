Mansur Yavaş’ın ANKAPARK çıkmazı! 769 milyon harcayıp çürümeye terk ettiler

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) Eylül ayı Meclis toplantısının 1. oturumunda, AK Parti ABB Grup Başkanvekili Nihat Yalçın'ın verdiği soru önergesi gündeme damga vurdu. Yalçın, Mansur Yavaş yönetiminin 6 yıldır kapalı tutulan ANKAPARK için sadece son iki yılda 769 milyon TL'lik bakım-onarım ihalesi yaptığını ortaya koydu. Yalçın'ın paylaştığı resmi belgelere göre, 2023 ve 2024 yıllarında ANKAPARK için gerçekleştirilen ihalelerin toplam bedeli 769 milyon 477 bin TL'yi aşıyor. Ancak tüm bu harcamalara rağmen parkın akıbetinde herhangi bir değişiklik olmadı, ANKAPARK hâlâ kapalı ve çürümeye terk ediliyor.
"HER FIRSATTA KİRLİ SİYASET YAPTILAR, 769 MİLYON HARCADILAR"
AK Parti Grup Başkanvekili Yalçın, ABB yönetiminin yıllardır ANKAPARK üzerinden siyaset ürettiğini, fakat gerçekte parkı açmak için hiçbir adım atmadığını belirterek şunları söyledi: "Her sorduğumuzda 'Tabii ki açacağız' diyorlar. Ancak 6 yıldır kapalı olan, üzerinden çokça kirli siyaset yapılan ANKAPARK'ın bakım ve onarımı için 2023-2024 yıllarında 769 milyon liralık alım yapılmış. 'Fantezi proje' diye dilinize doladığınız ANKAPARK'a 769 milyon TL harcadınız. Peki sonuç? Hâlâ kapalı!"
"CHP GRUP SÖZCÜSÜNÜN YÖNETİCİ OLDUĞU ŞİRKETE HAVUZ İHALESİ"
Yalçın ayrıca, ABB'nin daha önce ANKAPARK'taki havuz onarım işini, CHP Grup Sözcüsü Gül Eda Hür'ün yöneticisi olduğu firmaya verdiğini hatırlattı:
"İki yıl önce havuzların yalıtım işini verdiniz. Biz o zaman da söyledik: CHP Grup Sözcüsü'nün yöneticisi olduğu şirkete ihale verildi. Hanımefendi 'Ben yetkilisi değilim' dedi ama elimizde kendi beyanları, belgeleri var. O havuz işi için milyonlar harcandı, peki sonuç? İki buçuk yıl geçti, ANKAPARK yine açılmadı."
"ANKARA'NIN ÇOCUKLARI SORUYOR: AÇACAK MISINIZ?"
Yalçın, ABB yönetimine şu sorularla yüklendi:
"Arada ışıkları yakıp iki gün sonra kapatıyorsunuz. Ankara'nın çocukları merak ediyor: ANKAPARK'ı açacak mısınız, açmayacak mısınız? Açmayacaksanız, neden bu kadar ihale yapıyorsunuz, neden para harcıyorsunuz? Açacaksanız da artık tarih verin. 769 milyon TL boşa mı gitti?"
SORU ÖNERGESİYLE RESMİLEŞTİ
Meclise sunulan önergeye göre, ABB'nin ANKAPARK için 2023-2024 yıllarında yaptığı bazı ihaleler şöyle:
* 2023/1031684 – Elektrik malzemeleri alımı: 228 milyon TL
* 2024/550593 – Kamera, ses ve elektrik altyapısı: 385 milyon TL
* 2024/991949 – Mal alımı: 42 milyon TL
* Diğer ihalelerle birlikte toplam: 769 milyon 477 bin TL
Tüm bu rakamların ardından Yavaş yönetimine şu sorular yöneltildi:
* Bu alımlar ANKAPARK'ın hangi alanları için yapıldı?
* Park açılacak mı? Açılacaksa tarih ne zaman?
* İlerleyen süreçte yeni ihaleler planlanıyor mu?
Sonuç olarak, Yavaş yönetiminin "fantezi proje" diyerek eleştirdiği ANKAPARK'a sadece son iki yılda 769 milyon TL harcaması, buna rağmen parkın kapalı tutulması hem mecliste hem de kamuoyunda tartışma yarattı.