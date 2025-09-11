Mansur Yavaş’ın ANKAPARK çıkmazı! 769 milyon harcayıp çürümeye terk ettiler

"CHP GRUP SÖZCÜSÜNÜN YÖNETİCİ OLDUĞU ŞİRKETE HAVUZ İHALESİ"

Yalçın ayrıca, ABB'nin daha önce ANKAPARK'taki havuz onarım işini, CHP Grup Sözcüsü Gül Eda Hür'ün yöneticisi olduğu firmaya verdiğini hatırlattı:

"İki yıl önce havuzların yalıtım işini verdiniz. Biz o zaman da söyledik: CHP Grup Sözcüsü'nün yöneticisi olduğu şirkete ihale verildi. Hanımefendi 'Ben yetkilisi değilim' dedi ama elimizde kendi beyanları, belgeleri var. O havuz işi için milyonlar harcandı, peki sonuç? İki buçuk yıl geçti, ANKAPARK yine açılmadı."

"ANKARA'NIN ÇOCUKLARI SORUYOR: AÇACAK MISINIZ?"

Yalçın, ABB yönetimine şu sorularla yüklendi:

"Arada ışıkları yakıp iki gün sonra kapatıyorsunuz. Ankara'nın çocukları merak ediyor: ANKAPARK'ı açacak mısınız, açmayacak mısınız? Açmayacaksanız, neden bu kadar ihale yapıyorsunuz, neden para harcıyorsunuz? Açacaksanız da artık tarih verin. 769 milyon TL boşa mı gitti?"