Mantar üreticisi işkadını evinde öldürüldü

Yalova'da mantar üreticisi Canan Cerit (55) elleri bağlanmış şekilde evinde ölü bulundu. Önceki gece Çiftlikköy ilçesi Sultaniye Mahallesi 5008 Sokak'taki binanın ikinci katında ikamet eden Canan Cerit, kendisine ait mantar üretim tesisinde çalışan İranlı karı kocayı evinde ağırladı. Hırsızlık amacıyla Cerit'in el ve ayaklarını bağlayan, üzerine de kalkmaması için kanepe koyan çift, bir süre sonra ticari araçla evden ayrıldı.Yakınlarının ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri, itfaiye görevlilerinin yardımıyla eve girdi. Sağlık ekiplerince öldüğü tespit edilen kadının cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Cerit'i öldürdükleri değerlendirilen İranlı çiftin, ayrıldıkları ticari araçla il merkezinde bir otoparka girdiği tespit edildi. Otoparkta bulunan araçta polis ekiplerince inceleme yapıldı. Ülkelerine kaçtıkları ileri sürülen İran uyruklu çiftin yakalanması için çalışma başlatıldı.