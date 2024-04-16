Bayram ziyaretinde eşini öldürüp, kuzenini yaraladıktan sonra kendini vurdu

Balıkesir'in Manyas ilçesi kırsal Peynirkuyu Mahallesi'nde meydana geldi. M.K, bayram ziyareti için eşi K.K ile birlikte Manyas'a baba evine geldi. M.K, eşi ve teyzesinin oğlu M.G. ile birlikte babası K.K.'ın evine gitti. İddiaya göre daha önce aralarında anlaşmazlık bulunan ve bayram nedeniyle barıştığı kuzeni M.G. ile birlikte alkol almaya başladı. M.K yine iddiaya göre eşi K.K'ın da kuzeni ile barışmasını istedi. Eşi, buna karşı çıkınca, taraflar arasında tartışma çıktı. M.K, yanında bulundurduğu tabancasıyla önce kuzeni M.G.'e ateş etti. Bacaklarına 5 kurşun isabet eden kuzen, kanlar içerisinde yere yığılırken, bu kez eşi K.K'yı da başından vurup, daha sonra çenesine dayadığı silahla intihar girişiminde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Başına 2 kurşun isabet eden K.K, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. M.K.'ın da durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, M.K. ile 3 yıllık evli olduğu öğrenilen K.K., Manyas ilçesine bağlı Erecek Mahallesi'nde toprağa verildi.