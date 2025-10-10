María Corina Machado kimdir, kaç yaşında ve nereli? Nobel Barış Ödülü’nün Sahibi María Corina Machado’nun biyografisi

MARÍA CORİNA MACHADO KİMDİR?

Eski Venezuela Ulusal Meclisi üyesi María Corina Machado, Nobel Barış Ödülü'nü kazandı. Caracas doğumlu olan Machado, Andrés Bello Katolik Üniversitesi'nde endüstri mühendisliği eğitimi aldı. 2002'de seçim şeffaflığını savunan "Súmate" adlı sivil toplum kuruluşunu kurarak siyasete adım attı ve 2011-2014 yılları arasında Ulusal Meclis'te milletvekili olarak görev yaptı. Vente Venezuela partisinin kurucusu ve ulusal koordinatörü olan Machado, demokratik değerleri savunan duruşuyla hem ülkesinde hem de uluslararası arenada öne çıktı. TIME dergisi tarafından 2025'in en etkili 100 kişisinden biri seçilen Machado, Sakharov Düşünce Özgürlüğü Ödülü ve Václav Havel İnsan Hakları Ödülü gibi prestijli ödüllerin de sahibi. Son olarak Nobel Barış Ödülü ile onurlandırıldı.