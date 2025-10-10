Haberler Yaşam Haberleri María Corina Machado kimdir, kaç yaşında ve nereli? Nobel Barış Ödülü'nün Sahibi María Corina Machado'nun biyografisi
Giriş Tarihi: 10.10.2025 12:16 Son Güncelleme: 10.10.2025 12:18

Nobel Barış Ödülü’nün bu yılki sahibi, Venezuela’da demokrasi ve insan hakları mücadelesiyle tanınan María Corina Machado oldu. Son dönemde ABD eski Başkanı Donald Trump’ın açıklamalarıyla yeniden gündeme gelen Nobel Barış Ödülü, yıllardır ülkesindeki otoriter yönetime karşı barışçıl yollarla mücadele eden Machado’ya verildi. Peki, María Corina Machado kimdir, kaç yaşında ve nerelidir?

Venezuela'nın demokrasi savunucusu María Corina Machado, Nobel Barış Ödülü'nü kazandı. Ülkesindeki otoriter yönetime karşı barışçıl mücadeleleriyle tanınan Machado, uzun süredir ödülün güçlü adaylarından biri olarak gösteriliyordu. Peki, María Corina Machado kimdir ve nerelidir? İşte, Nobel Barış Ödülü'nün Sahibi María Corina Machado'nun biyografisi.

NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ'NÜN SAHİBİ AÇIKLANDI

Dünyanın gözü bugün Oslo'da açıklanacak olan 2025 Nobel Barış Ödülü'nün sahibindeydi.

Komite'nin kararı belli oldu. Ödül, María Corina Machado'ya verildi.

MARÍA CORİNA MACHADO KİMDİR?

Eski Venezuela Ulusal Meclisi üyesi María Corina Machado, Nobel Barış Ödülü'nü kazandı. Caracas doğumlu olan Machado, Andrés Bello Katolik Üniversitesi'nde endüstri mühendisliği eğitimi aldı. 2002'de seçim şeffaflığını savunan "Súmate" adlı sivil toplum kuruluşunu kurarak siyasete adım attı ve 2011-2014 yılları arasında Ulusal Meclis'te milletvekili olarak görev yaptı. Vente Venezuela partisinin kurucusu ve ulusal koordinatörü olan Machado, demokratik değerleri savunan duruşuyla hem ülkesinde hem de uluslararası arenada öne çıktı. TIME dergisi tarafından 2025'in en etkili 100 kişisinden biri seçilen Machado, Sakharov Düşünce Özgürlüğü Ödülü ve Václav Havel İnsan Hakları Ödülü gibi prestijli ödüllerin de sahibi. Son olarak Nobel Barış Ödülü ile onurlandırıldı.

María Corina Machado kimdir, kaç yaşında ve nereli? Nobel Barış Ödülü'nün Sahibi María Corina Machado'nun biyografisi
