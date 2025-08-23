Maraton başlıyor

Okulların açılma tarihi yaklaşırken çocukları, uzun bir tatilin ardından okul sıralarına dönecek olmanın heyecanı ve endişesi sarmaya başladı. Özellikle okul sıralarına ilk defa oturacak olan çocuklar için daha da kaygılı geçen bu süreçte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girdi.

UYUM SÜRECİ ÖNERİLERİ

Bakanlık, "İlkokula başlamak sadece çocuklar için değil ebeveynler için de yeni bir süreçtir" diyerek ebeveynlerin bu süreci doğru ilerletmesi için rehberlik yapıyor.

Bakanlık tarafından hazırlanan videolarda, ebeveynlerin kaygılarını çocuğuna yansıtmamak ve çocuğun kaygısını artırmamanın önemli olduğu vurgulandı. Okula başlayacak çocukları için sade bir dille okula kaçta gidileceği, onu kimin nasıl ve nereden alacağı, kimlerden yardım alabileceği, okulda neler yapılacağı gibi konularda bilgilendirme yapılması önerildi.

YOK SAYMAYIN

Öte yandan çocukların okul çantasını hazırlama, okul alışverişini birlikte yapmak gibi sorumlulukları paylaşmalarının okul aidiyet duygusunu geliştireceği belirtildi. Ayrıca yaşadığı zorluklar sebebiyle okula gitmek istemeyen çocuk için aile ve okulun işbirliği yaparak net, kararlı ve şefkatli bir şekilde açıklama yapılması gerekiyor.

Ebeveynlerin, çocuklarının duygularını "kaygılanacak bir şey yok" gibi cümlelerle yok saymamaları uyarısı yapan Bakanlık, çocukların başka çocuklarla kıyaslanması, giciştirilmesi, alay edilmesi, suçlanması ve yargılanması gibi olumsuz davranışlardan uzak durulması uyarısı yaptı. okula gittiği dönem boyunca çocukların uyku saatlerine dikkat edilmesi gerektiği belirtilirken, çocukların okulun ilk gününde zorlanmaması için ayrılma sürecinin ne uzun ne de kısa tutulmaması gerektiği belirtildi.

KIRTASİYEYE DİKKAT

TÜM Kırtasiyeciler Derneği (TÜKİD Başkanı Taha Keresteci, velileri yeni eğitim-öğretim dönemi öncesi merdivenaltı ürünlerden uzak durmaları konusunda uyardı. Etiketli, ambalajlı ve güvenilir ürünlerin tercih edilmesi gerektiğini vurguladı. Boya kalemlerinde CE, çantalarda EN71-2 gibi standartların kontrol edilmesi gerektiğini belirten Keresteci, internet alışverişlerinde sahte ürün riskine dikkat çekti. Tüketici Hakları Derneği de sağlıksız ve kalitesiz ürünlerin vicdani açıdan kabul edilemeyeceğini ifade etti.