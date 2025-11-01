Haberler Yaşam Haberleri Mardin'de acı kaza! 2 yaşındaki Abdulkadir babasının kullandığı TIR'ın altında kalarak feci şekilde can verdi!
Giriş Tarihi: 1.11.2025 12:40 Son Güncelleme: 1.11.2025 12:57

Mardin'in Kızıltepe ilçesi kırsal Eskin Mahallesi'nde yürekleri dağlayan bir kaza yaşandı. Babasının kullandığı TIR'ın altında kalan henüz 2 yaşındaki Abdulkadir Cengiz, hayatını kaybetti. Minik Abdulkadir'in cenazesi, olayın şokunu yaşayan ailesi ve mahallelinin gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Eskin Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 2 yaşındaki Abdulkadir Cengiz, evlerinin önünde masumca oyun oynadığı sırada, babasının kullandığı TIR'ın altında kaldı.

TRAJİK KAZA EVLERİNİN ÖNÜNDE MEYDANA GELDİ

Çocuğunun yardımına koşan aile, manzarayla adeta yıkıldı. Durumun hemen bildirilmesi üzerine bölgeye hızla sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk kontrolünde, minik Abdulkadir'in ne yazık ki yaşamını yitirdiği tespit edildi.

BABA JANDARMA KARAKOLUNA GÖTÜRÜLDÜ

TIR şoförü babanın, yaşanan trajedinin ardından büyük bir şok yaşadığı öğrenildi. İfade işlemleri için Jandarma Karakolu'na götürülen babanın buradaki işlemleri devam ediyor. Bu korkunç kazayla ilgili detaylı soruşturma ise titizlikle sürdürülüyor.

MİNİK ABDULKADİR GÖZYAŞLARIYLA DEFNEDİLDİ

Hayatını kaybeden 2 yaşındaki Abdulkadir Cengiz'in cenazesi, otopsi işlemleri için Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından minik bebeğin naaşı, bugün kırsal Eskin Mahallesi'nde gözyaşları ve dualar eşliğinde ebedi istirahatgâhına uğurlandı. Mahalle sakinleri ve aile yakınları, yaşanan bu tarifsiz acı karşısında büyük üzüntü yaşadı.

