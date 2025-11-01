Mardin’de acı kaza! 2 yaşındaki Abdulkadir babasının kullandığı TIR’ın altında kalarak feci şekilde can verdi!

Olay, dün akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Eskin Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 2 yaşındaki Abdulkadir Cengiz, evlerinin önünde masumca oyun oynadığı sırada, babasının kullandığı TIR'ın altında kaldı.
TRAJİK KAZA EVLERİNİN ÖNÜNDE MEYDANA GELDİ
Çocuğunun yardımına koşan aile, manzarayla adeta yıkıldı. Durumun hemen bildirilmesi üzerine bölgeye hızla sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk kontrolünde, minik Abdulkadir'in ne yazık ki yaşamını yitirdiği tespit edildi.
MİNİK ABDULKADİR GÖZYAŞLARIYLA DEFNEDİLDİ
Hayatını kaybeden 2 yaşındaki Abdulkadir Cengiz'in cenazesi, otopsi işlemleri için Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından minik bebeğin naaşı, bugün kırsal Eskin Mahallesi'nde gözyaşları ve dualar eşliğinde ebedi istirahatgâhına uğurlandı. Mahalle sakinleri ve aile yakınları, yaşanan bu tarifsiz acı karşısında büyük üzüntü yaşadı.