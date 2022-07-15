Mardin’de alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 ölü

Olay, 13 Mart Mahallesi Gaffari Güneş Caddesi'nde meydana geldi. Alacaklı oldukları iş yerine gelen baba, oğul ve Ahmet Kaymaz arasında tartışma çıktı. Tartışmanın alevlenmesiyle Ahmet Kaymaz bıçaklanarak öldürüldü.
BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi.
2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Kaymaz'ın cenazesi, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, baba ile oğlu gözaltına alındı.