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Giriş Tarihi: 15.7.2022 21:04

Mardin'de alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 ölü

Mardin'in Artuklu ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

İHA
Mardin’de alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 ölü

Olay, 13 Mart Mahallesi Gaffari Güneş Caddesi'nde meydana geldi. Alacaklı oldukları iş yerine gelen baba, oğul ve Ahmet Kaymaz arasında tartışma çıktı. Tartışmanın alevlenmesiyle Ahmet Kaymaz bıçaklanarak öldürüldü.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Kaymaz'ın cenazesi, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, baba ile oğlu gözaltına alındı.

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Mardin'de alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 ölü
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