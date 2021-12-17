Mardin’de Cinayet: Eşini ve Kayınvalidesini öldürdü!

Artuklu İlçesine bağlı Yalım Mahallede bir apartmanda annesi Kadriye Başçı ile yaşayan Cemile Başçı ile evlerine gelen eski eşi Seyfettin Değer arasında saat 21.00 sıralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada 29 yaşındaki Seyfettin Değer eski eşi ve kayınvalidesini silahla ateş etti. Daha sonra Seyfettin Değer'in olay yerinde kafasına sıktığı öğrenildi.



Silah seslerini duyun komşuların 112 Acil Çağrı merkezinden yardım istemesiyle olay yerine gelen polis ve sağlık ekibi, 27 yaşındaki Cemile ve 54 yaşındaki Kadriye Başçı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Ağıt yaralanan Seyfettin Değer'in de Mardin Devlet Hastanesi'nde tedavi altına aldığı öğrenildi.

Cenazeler, cumhuriyet savcısının olay yeri incelemesinin ardından Mardin Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Olay yerini inceleyen ekipler, soruşturma başlattı.