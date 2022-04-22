Mardin’de çok acı olay: 3 ölü 2 kayıp!

-İLHAN DAMAR-



Ara verilen çalışmalar, günün ilk ışıklarıyla yeniden başladı. Dönüşümlü olarak 4 dalgıç tarafından yapılan aramalarda kayıp gençlere henüz ulaşılamadı. Kayıp gençlerin yakınlarının bekleyişlerinin devam ettiği sulama kanalında, sağlıklı arama yapılabilmesi için DSİ tarafından suların kesildiği öğrenildi.