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Giriş Tarihi: 6.11.2024 15:26

Mardin’de feci kaza: 3 ölü, 5 yaralı

Mardin’in Dargeçit ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atan hafif ticari araçtaki 3 kişi hayatını kaybetti, 1'i bebek 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İHA
Mardin’de feci kaza: 3 ölü, 5 yaralı

Alınan bilgilere göre, Dargeçit ilçesinde hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Fatma Enücük, Hacı Enücük, Veysel Enücük, Özge Enücük, Yusuf Zeyd Enücük yapılan ilk müdahalenin ardından Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayatını kaybeden Halime Tan, Eyüp Tan ve Hatice Tan'ın cezaleri de hastanenin morguna kaldırıldı.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Mardin’de feci kaza: 3 ölü, 5 yaralı
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