Mardin’de feci kaza: 3 ölü, 5 yaralı

Alınan bilgilere göre, Dargeçit ilçesinde hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Fatma Enücük, Hacı Enücük, Veysel Enücük, Özge Enücük, Yusuf Zeyd Enücük yapılan ilk müdahalenin ardından Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayatını kaybeden Halime Tan, Eyüp Tan ve Hatice Tan'ın cezaleri de hastanenin morguna kaldırıldı.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.