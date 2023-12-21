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Giriş Tarihi: 21.12.2023 12:02

Mardin'de kaza: 4 at öldü! Araçtaki 5 kişi yaralandı...

Dargeçit ilçesinde otomobilin yolda çarptığı 4 at öldü, kazada araçtaki 5 kişi yaralandı...

DHA
Mardin’de kaza: 4 at öldü! Araçtaki 5 kişi yaralandı...

Kaza, gece saatlerinde kırsal Bahçebaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, yola çıkan atlara çarptı. Kazada otomobildeki Abdullah B. (29), Mahsum S. (28), Ercan Ç. (25), Hatice Ç. (24) ve Muhammed Ç. (1) yaralandı, 4 at öldü. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve belediye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Dargeçit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. Ölen atlar belediye ekiplerince yoldan kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Mardin'de kaza: 4 at öldü! Araçtaki 5 kişi yaralandı...
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