Haberler Yaşam Haberleri Mardin'de öğrencisini yerden yere vurmuştu! Tepki çeken görüntülerle ilgili yeni gelişme
Giriş Tarihi: 10.10.2022 20:29 Son Güncelleme: 10.10.2022 20:35

Mardin'de öğrencisini yerden yere vurmuştu! Tepki çeken görüntülerle ilgili yeni gelişme

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir spor eğitmeninin öğrencisini darbettiği anlar başka öğrenciler tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Tepki çeken görüntüler sonrası gözaltına alınan spor eğitmeni tutuklandı. Skandal görüntülerde öğretmenin öğrenciyi yere vurduğu da görülüyor.

AA
Mardin’de öğrencisini yerden yere vurmuştu! Tepki çeken görüntülerle ilgili yeni gelişme

Turgut Özal Mahallesi'ndeki ilçe stadının halka açık kısmında dün özel okulda öğretmen ve bir futbol okulunda eğitmen olarak görev yapan Cemil K'nin ilkokul öğrencisi Y.Ö'yü (9) darbettiğine dair görüntüler, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

TUTUKLANDI!

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine Cemil K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Cemil K, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Y.Ö. ise Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde bir süre gözlem altında tutulduktan sonra taburcu edildi.

Antrenör, tartıştığı çocuğu alıp yere vurdu | Video

KAYMAKAMLIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında, "Öğretmen öğrencisini dövdü" başlığıyla yer alan haberlerle ilgili kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Mardin Anadolu Futbol Kulübünde görevli antrenör hakkında soruşturmanın devam ettiği kaydedilen açıklamada, "Konu ile ilgili olarak müdahalede bulunan antrenör hakkında çok yönlü soruşturma başlatılmıştır." ifadesine yer verildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Mardin'de öğrencisini yerden yere vurmuştu! Tepki çeken görüntülerle ilgili yeni gelişme
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA