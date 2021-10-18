Mardin’de otomobil şarampole devrildi: 3 kişi yaralandı

İTFAİYE EKİPLERİNİN ÇABALARI İLE ÇIKARILDI

Haber verilmesi üzerine olay yerine Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, sağlık ve polis ekipleri sevkedildi. Hurdaya dönen araçta sıkışan 3 yaralı, itfaiye ekiplerinin çabaları ile çıkarıldı.