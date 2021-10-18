Mardin’de otomobil şarampole devrildi: 3 kişi yaralandı

Mardin'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Mazıdağı- Sürgücü kavşağı yakınlarında meydana geldi. 47 KE 131 plakalı otomobil, kimliği henüz belirlenemeyen sürücüsünün kontrolünden çıkarak, şarampole yuvarlandı. Taklalar atan otomobilde 3 kişi yaralandı.
İTFAİYE EKİPLERİNİN ÇABALARI İLE ÇIKARILDI
Haber verilmesi üzerine olay yerine Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, sağlık ve polis ekipleri sevkedildi. Hurdaya dönen araçta sıkışan 3 yaralı, itfaiye ekiplerinin çabaları ile çıkarıldı.
YARALILARIN SAĞLIK DURUMLARININ İYİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ
Sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar, ambulanslarla Mardin Devlet Hstanesine götürüldü. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza yapan otomobil çekici ile kaldırılırken, jandarma inceleme başlattı.