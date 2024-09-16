Mardin’de silahlı kavga 1 ölü 1 yaralı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Yeni Mahalle PTT sokakta dün akşam saatlerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 59 yaşındaki Remzi K. (60) ile 43 yaşındaki Engin Kaymaz (43) açılan ateş sonucu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla ilçedeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Engin K. bütün çabalara rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralının tedavisi sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.