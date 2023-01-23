Mardin’deki katliamda 4 şüpheli tutuklandı

Mardin'in Artuklu ilçesinde geçtiğimiz perşembe günü 5 Irak uyruklunun hayatını kaybettiği silahlı saldırıyla ilgili 4 kişi tutuklandı. Irak plakalı cipteki Hındreen Abdullah Salih (39), Waheda Haedar Jasim (63), Abdullah Saleh Mustafa'nın (69) olay yeri, Chiman Shaheen Khalid (75) ve Ahmed Jalaladeen İbrahim'in de (45) tedavi gördüğü hastanede öldüğü saldırının ardından gözaltına alınan 6 zanlıdan 5'i dün adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki işlemleri sonrası tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Faris Akseven (43), Abdullah Kaplan (22) Murat Yiğit (23) ve Çiğdem B. (17) tutuklandı. Murat Ş. ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Edinilen bilgilere göre, şüphelilerden Abdullah Kaplan, cinayetleri Faris Akseven'in işlediğini ileri sürürken tetiği çektiği iddia edilen Akseven de cinayetleri Kaplan'ın işlediğini savunarak kendisinin zorlandığını söyledi.