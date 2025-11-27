Mardin’deki sır vahşette yeni gelişme: Ölen adamın ağabeyinden çarpıcı iddia

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 25 Kasım'da meydana gelen olayda, Mehmet Kaya, eşi Berna ve 5 yaşındaki kızları Samyeli evlerinde başlarından vurulmuş halde bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kontrolde 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Cansız bedenler otopsi için morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
CENAZELER DEFNEDİLDİ
Berna Kaya (33) ile kızı Samyeli Kaya'nın (5) cenazeleri, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından Van'ın Tuşba ilçesine bağlı Akköprü Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi. Mehmet Kaya'nın (37) cenazesi ise Savur ilçesine bağlı kırsal İşgören Mahallesi'nde defnedildi.
KAPIDA ZORLAMA BULUNAMADI
Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemede silahın evde bulunmadığı ortaya çıktı. Evde boğuşma izine rastlanmazken, kapıda zorlanma olmadığı da belirlendi. Samyeli'nin cansız bedeninin kanepede, anne ve babasının ise odanın ortasında olduğu olayla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü tarafından özel ekip kuruldu. Soruşturma kapsamında ilçedeki bütün Kent Güvelik Yönetim Sistemi (KGYS) ve güvenlik kameraları incelemeye alındı. Ayrıca ailenin komşuları ve akrabalarının da ifadelerine başvuruldu.
BABA VE KIZININ ELİNDE BARUT İZİ
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde evde cansız bedenleri bulunan Mehmet Kaya, eşi Berna Kaya ile kızları Samyeli Kaya'nın ölümüne ilişkin 10 kişilik bir özel ekip kuruldu. Alınan el swapları Diyarbakır Kriminalde incelendi. Baba ve kızının elinde barut izine rastlandı. Öte yandan evde sadece 2 boş kovanın bulunduğu açıklandı.
KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Turgut Özal Mahallesi'nde Mehmet Kaya (37), eşi Berna Kaya ve 5 yaşındaki kızları Samyeli Kaya birlikte yaşadıkları evde ölü bulunmuştu. Olayla ilgili yürütülen soruşturma sürerken, Mehmet Kaya'nın olaydan bir gün önce marketten alışveriş yaptığı anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.
Anne, baba ve kızlarının öldüğü sır vahşette yeni gelişme: Babanın son görüntüleri ortaya çıktı!
CİNAYET SİLAHI KOMŞUDA BULUNDU!
Yürütülen soruşturma kapsamında ailenin komşuları Mihran Can, olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca ile birlikte yakalandı. Mihran Can işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından 'delil karartmak' suçundan tutuklandı.
TUTUKLANAN KOMŞUNUN İFADESİ: "SİLAHI BEN TEMİN ETTİM"
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan komşu Mirhan Can, savcılıktaki ifadesinde Mehmet Kaya'ya silahı kendisinin temin ettiğini kabul etti. Mirhan Can, Mehmet Kaya'nın alacak verecek konusunda tehdit edildiğini söylediğini, bu nedenle kendisine silah bulduğunu ifade etti. Mirhan Can ifadesinde, Mehmet Kaya'nın komşusu ve arkadaşı olduğunu belirterek, "Mehmet bana tehdit aldığını söylediği için ona silah temin ettim. Olay saatinde evlerindeydim. Eşiyle tartıştı, eşini öldürdü. Sonra kızını öldürdü. Bana dönerek, 'Bunları kimseye söyleme, yoksa seni de öldürürüm' dedi. Sonra da kendisi intihar etti. Ben de silahı alarak kanalizasyona attım" dediği öğrenildi. Olay saatinde Kaya ailesinin evinde bulunduğunu, Mehmet Kaya'nın önce eşiyle başka bir kızla olan ilişkisinden dolayı tartıştığını ve eşi Berna Kaya'yı vurduğunu anlattı. İfadeye göre, Mehmet Kaya daha sonra kızı Samyeli'ni de öldürdü ve ardından komşusu Mihran Can'a dönerek olayla ilgili kimseye konuşmamasını, aksi halde onu da öldüreceğini söyledi. Can, olay sonrası evde bulduğu tabancayı alarak delilleri karartmak amacıyla Ceylanpınar yolunda kanalizasyona attığını söyledi. Mirhan Can, "delil karartmak" suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
BİR GÖZALTI DAHA
Soruşturma kapsamında yalnızca tutuklu şüpheli Mirhan Can değil, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen başka isimler de mercek altına alındı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda, tutuklanan şahsa yardım ettiği tespit edilen V.E. de gözaltına alındı. Yetkililer, V.E.'nin olay öncesi ve sonrasındaki hareketliliğinin, şüpheli ile irtibatının, delillerin karartılması sürecinde rolü olup olmadığının ayrıntılı biçimde araştırıldığını bildirdi. V.E.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, ifadesi ve teknik incelemeler sonucunda soruşturma dosyasına "yardım etme" ve "delil karartma" başlıkları altında yeni değerlendirmelerin eklenebileceği kaydedildi.
AĞABEYDEN ÇARPICI İDDİA
El svapları, kamera kayıtları, balistik rapor ve şüpheli ifadeleri birlikte değerlendirildiğinde, savcılık ve emniyet birimlerinin olayın aile içi bir cinayet ve intihar zinciri mi, yoksa dış etkenlerin yönlendirdiği daha kapsamlı bir planın sonucu mu olduğu sorusuna yanıt aradığı belirtiliyor. Ailesiyle birlikte evde ölü bulunan Mehmet Kaya'nın ağabeyi Sadık Kaya, olaydan sonra kendilerinin de intihardan şüphelendiklerini belirterek, ancak yaşanan gelişmelerden sonra kardeşinin ve ailesinin para için öldürüldüğü kanaatine vardıklarını söyledi.