Mardin’deki sır vahşette yeni gelişme: Ölen adamın ağabeyinden çarpıcı iddia

BİR GÖZALTI DAHA

Soruşturma kapsamında yalnızca tutuklu şüpheli Mirhan Can değil, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen başka isimler de mercek altına alındı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda, tutuklanan şahsa yardım ettiği tespit edilen V.E. de gözaltına alındı. Yetkililer, V.E.'nin olay öncesi ve sonrasındaki hareketliliğinin, şüpheli ile irtibatının, delillerin karartılması sürecinde rolü olup olmadığının ayrıntılı biçimde araştırıldığını bildirdi. V.E.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, ifadesi ve teknik incelemeler sonucunda soruşturma dosyasına "yardım etme" ve "delil karartma" başlıkları altında yeni değerlendirmelerin eklenebileceği kaydedildi.

AĞABEYDEN ÇARPICI İDDİA

El svapları, kamera kayıtları, balistik rapor ve şüpheli ifadeleri birlikte değerlendirildiğinde, savcılık ve emniyet birimlerinin olayın aile içi bir cinayet ve intihar zinciri mi, yoksa dış etkenlerin yönlendirdiği daha kapsamlı bir planın sonucu mu olduğu sorusuna yanıt aradığı belirtiliyor. Ailesiyle birlikte evde ölü bulunan Mehmet Kaya'nın ağabeyi Sadık Kaya, olaydan sonra kendilerinin de intihardan şüphelendiklerini belirterek, ancak yaşanan gelişmelerden sonra kardeşinin ve ailesinin para için öldürüldüğü kanaatine vardıklarını söyledi.