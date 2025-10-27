Mardin’in tarihi mekânlarında kültür yolu festivali

Binlerce yıllık geçmişiyle farklı kültürlerin, dinlerin ve dillerin bir arada yaşadığı Mardin'de, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ilk kez düzenlenen ve 18 Ekim'de başlayan, günde yaklaşık 30 bin kişinin katıldığı Kültür Yolu Festivali'nde son gün heyecanı yaşandı. Festival kapsamında tarihi mekanlar, sanat ve kültür sergilerine ev sahipliği yaptı. Mardin Müzesi Sanat Galerisi'nde 'Pablo Picasso: Yaratılış Her Şeydir', Kasımiye Medresesi'nde 'Kuralsız Bağlantılar' ve 'Matraki', Sabancı Dilek Sabancı Sanat Galerisi'nde 'Tılsım' ve 'Medeniyetlerin Mirası', İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nde 'Mezopotamya'nın Gizemli Kokuları', 'Paranın Yüzünde Anadolu' ve 'Mardin Şer'iye Sicilleri' sergileri 9 gün boyunca ziyaretçilere açık tutuldu. Tarihi mekanlarda açılan sergiler, Mardinlilerin yanı sıra özellikle kenti gezmeye gelen yerli ve yabancı turistler de yoğun ilgisini gördü. Sanatseverler, tarihi mekanlarda sergileri gezmenin heyecanını yaşarken, sergilerin küratörleri de oluşan yoğunluktan mutlu olduklarını söyledi.Kasımiye Medresesi'nde İstanbul Kültürlerarası Sanat Diyalogları Derneği (İKASD) tarafından projelendirilen 'Kuralsız Bağlantılar' sergisinin küratörü Beste Gürsu, "Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında, İstanbul Kültürler Arası Diyalog Derneği olarak 'Kuralsız Bağlantılar' sergisiyle Mardin'de sanatseverlerle bir araya geldik. Sergiye çok yoğun bir ilgi var, bundan dolayı da çok mutluyuz" dedi.