Market deposundan hırsızlık yapan çift tutuklandı

Fethiye ilçesi Faralya Mahallesi'nde market işleten Ünal Ü. ile Muhammed B., 25 Mart günü saat 21.30 sıralarında jandarmaya başvurup, Kelebekler Vadisi mevkisindeki iş yerlerine ait deponun kapısının kırılarak hırsızlık yapıldığını bildirdi. İki ortak, depolarındaki 2 koli kağıt havlu, 2 koli tuvalet kağıdı, 6 paket peçete, 8 kilogram bal, 1 dron ve 1 televizyonun çalındığını belirtip, şikayetçi oldu.