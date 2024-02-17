Marmara Denizi’nde batan gemiden acı haber!

Geminin, Gemlik Limanı'na seyrettiği belirtilen açıklamada, "Planlı rotasında ilerlerken saat 01.30 sularında rotasını önce kuzeye, sonra güneye çevirdiği ve devamında da saat 06.28'de Türk Radyo'ya yardım çağrısında bulunduğu tespit edilmiştir. Bu yardım çağrısı alınana kadar geçen süre zarfında 'Batuhan A' isimli ticari gemiden herhangi bir tehlike ve yardım çağrısında bulunulmamıştır. Müteakiben Deniz Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi tarafından saat 06.32'de EPIRB sinyali alınması üzerine bölgeye en yakın konuş yerinde bulunan Sahil Güvenlik unsuru olan TCSG 313, saat 06.50'de avara ederek olay yerine intikale geçmiştir." bilgileri paylaşıldı.

Açıklamada, TCSG 313 tarafından EPIRB sinyalinin geldiği noktaya saat 07.30'da ulaşıldığı bilgisi verilen açıklamada, su üstü yüzey araması sonucu herhangi bir yüzer unsura veya "Batuhan A" isimli gemiye rastlanmadığı duyuruldu.

İvedilikle tespit ve teşhis faaliyetlerine devam edilerek diğer Sahil Güvenlik unsurlarının bölgeye yönlendirilmesinin sağlandığı kaydedilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı: