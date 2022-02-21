Marmara Denizi’nde deprem: 4.1

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) açıklamasına göre, Marmara Denizi'ndeki sarsıntı dün saat 23.20'de kaydedildi. Deniz yüzeyinin 7 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, Şarköy'e 6.25 kilometre mesafede olduğu belirlendi. Açıklamada, "Geçmiş olsun Tekirdağ. Deprem sonrası an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" ifadesine yer verildi. Öte yandan dün saat 22.47'de de Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem oldu. Deniz yüzeyinin 29.26 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, Datça'ya 39.71 kilometre mesafede olduğu bildirildi.