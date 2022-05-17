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Giriş Tarihi: 18.5.2022

Marmara Denizi’ne ekilen mercanlar çoğalmaya başladı

Marmara Denizi’ne ekilen mercanlar çoğalmaya başladı
Marmara Denizi'ndeki Tavşan Adası yakınlarında yaklaşık 3 yıl önce ekilen 300 gorgon mercanının yüzde 70'inin hayata tutunduğu ve büyüyerek çoğalmaya başladığı görüldü. Prens Adaları'nın en küçüğü olan Tavşan Adası'nda "mercan transplantasyonu" yani mercan ekimi, Deniz Yaşamını Koruma Derneğince, İstanbul Üniversitesi ve TÜBİTAK'ın bilimsel danışmanlığında 2019'da başladı. Demokrasi ve Özgürlükler Adası ile Sivriada'dan toplanan gorgon mercanları, 27-40 metre derine ekildi. Ekim yapılan bölge geçen yıl nisan ayında Cumhurbaşkanı kararı ile "kesin korunacak hassas alan" olarak tescillenerek İstanbul'daki ilk deniz koruma alanı ilan edildi. Deniz Yaşamını Koruma Derneğinin yaptığı son incelemede, ekilen 300 mercanın yüzde 70'inin hayata tutunarak büyüdüğü, ayrıca yavrulayarak çoğalmaya başladığı gözlemlendi. Mercan transplantasyonuyla deniz ekosisteminde bulunan canlılar için bir habitat oluşturulması planlanıyor. DHA

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Marmara Denizi’ne ekilen mercanlar çoğalmaya başladı
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