Marmara depremini etkiler mi? Prof. Dr. Şener Üşümezsoy açıkladı

Türkiye depremlerle sarsılmaya devam ediyor. Son deprem 22.48'de Balıkesir Sındırgı'da meydana geldi. İstanbul, İzmir, Çanakkale, Bursa, Manisa ve çok sayıda il depremi hissetti.

Uzmanlardan peş peşe depreme ilişkin yorumlar geldi. Son zamanlardaki yorumlarıyla dikkat çeken Deprem Bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy bu depremin Marmara depremini etkileyip etkilemeyeceğini sarsıntıdan dakikalar sonra açıkladı.

Üşümezsoy, "23 Nisan'dan sonra kırılan faydan sonra bu depremler tetiklendi. Buradan çıkan enerji yandaki komşuyu rahatsız ederse buna artçı diyoruz. Bu artçı değil tetiklenen deprem. Marmara Depremi'ni burası etkilemez. Ben vatandaşların geceyi dışarıda geçirmelerinden yana değilim." ifadelerini kullandı.