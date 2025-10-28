Marmara sallandı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'ta meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki ardından bir deprem fırtınası yaşanmıştı. Sındırgı dün akşam bir kez daha sarsıldı. AFAD'ın açıklamasına göre, saat 22.48'de kaydedilen sarsıntı yine 6.1 büyüklüğünde gerçekleşti. Marmara ile Ege bölgelerindeki illerde de hissedilen depremin, 5.99 kilometre derinlikte meydana geldiği açıklandı. Artçı sarsıntıların da yaşandığı deprem dolayısıyla Sındırgı'da daha önceki depremlerde hasar gördüğü için kullanılmayan 3 bina ile bir dükkanın yıkıldığı belirtildi. Uzmanlar, hasarlı binalara girilmemesi konusunda vatandaşları uyardı. Balıkesir genelinde eğitime bugün ara verildi. İstanbul'da da hissedilen deprem dolayısıyla şehrin her iki yakasında bazı vatandaşların evlerinden çıktığı görüldü. Sokaklara çıkan vatandaşlar parklarda beklemeye başladı ve yakınları ile iletişim kurmaya çalıştı. Vatandaşların panik halinde dışarıya çıkmaları güvenlik kamerasınca kaydedildi.

SAHA TARAMASI BAŞLATILDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremle ilgili ekiplerin saha taramalarına başladığını bildirdi. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" ifadelerini kullandı.



ERDOĞAN: YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve çevre illerimizde de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. AFAD'ımız başta olmak üzere ilgili birimlerimiz sahada inceleme ve kontrol çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Biz de süreci yakından takip etmekteyiz. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza buyursun" ifadelerini kullandı.