Marmaray’da LGBT propagandası! Toplu taşımayı provokasyon alanına çevirdi

İstanbul'da Marmaray'da seyahat eden bir kişinin, çocukların da bulunduğu vagonda LGBT propagandası yaparak slogan attığı anlara ait görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
Paylaşılan videoda, söz konusu kişinin vagon içerisinde yüksek sesle slogan attığı görüldü.
Aile yapısını ve toplumsal değerleri hedef alan ifadeler kullanan LGBT'li şahıs kamusal alanda provokatif pankart açtıkları gerekçesiyle gözaltına alınan diğer LGBT'lilere açıkça destek verdi.
Görüntüler kısa sürede sosyal medya platformlarında geniş yankı uyandırdı.
Toplu taşımayı provokasyon alanına çevirdi