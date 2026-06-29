Haberler Yaşam Haberleri Marmaray'da LGBT propagandası! Toplu taşımayı provokasyon alanına çevirdi
Giriş Tarihi: 29.06.2026 19:50 Son Güncelleme: 29.06.2026 19:51

Marmaray'da LGBT propagandası! Toplu taşımayı provokasyon alanına çevirdi

Marmaray’da bir şahıs, çocukların da bulunduğu vagonda LGBT propagandası yaparak slogan attı. Toplumsal değerleri hedef alan şahsın o anları, sosyal medyada tepki topladı.

Marmaray’da LGBT propagandası! Toplu taşımayı provokasyon alanına çevirdi
  • ABONE OL

İstanbul'da Marmaray'da seyahat eden bir kişinin, çocukların da bulunduğu vagonda LGBT propagandası yaparak slogan attığı anlara ait görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Paylaşılan videoda, söz konusu kişinin vagon içerisinde yüksek sesle slogan attığı görüldü.

Aile yapısını ve toplumsal değerleri hedef alan ifadeler kullanan LGBT'li şahıs kamusal alanda provokatif pankart açtıkları gerekçesiyle gözaltına alınan diğer LGBT'lilere açıkça destek verdi.

Görüntüler kısa sürede sosyal medya platformlarında geniş yankı uyandırdı.

Toplu taşımayı provokasyon alanına çevirdi

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#LGBT

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Marmaray'da LGBT propagandası! Toplu taşımayı provokasyon alanına çevirdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA