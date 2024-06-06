Marmara’yı kurtarmak için İstanbul da harekete geçsin

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezi ve Marmara Denizi'nin biyoçeşitliliğini artırma hedefiyle denize 100 yapay resif bıraktı. Gebze Eskihisar Balıkçı Barınağı'nda düzenlenen törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Marmara Denizi'ni koruma çalışmalarında en ciddi adımları Kocaeli'nin attığını vurguladı. Marmara Denizi'nde karşılaşılan müsilaj sorununa değinen Büyükakın, "Marmara Denizi Eylem Planı Bakanlık tarafından takip ediliyor. Evsel atıkların arıtılması ve denize bırakılması hayati önem taşıyor. Maalesef evsel atıkların yüzde 53'ü ön arıtma ile denize bırakılıyor. Biz Kocaeli'de ileri biyolojik arıtma yapıyoruz; yüzde 73 ileri biyolojik, yüzde 27 biyolojik arıtma gerçekleştiriyoruz. Ön arıtmanın yüzde 97'si İstanbul'dan kaynaklanıyor. İstanbul ne yazık ki ileri bir adım atmadı" diye konuştu. Büyükakın, "İstanbul adım atmadıkça azot ve fosfordan kurtulmak mümkün değil" dedi.