Marmaris açıklarında 56 düzensiz göçmen yakalandı! 3 şüpheli gözaltında

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 56 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Marmaris'te Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında yelkenli teknede bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.

3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Ekipler, İtalya rotası üzerinde hareket halindeki yelkenli teknede 56 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 1 şüpheliyi yakaladı.

Olayla ilgili İl Jandarma Komutanlığı ekibiyle müştereken yapılan takip neticesinde de göçmen kaçakçılığı iddiasıyla karada 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

