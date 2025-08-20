Marmaris açıklarında 56 düzensiz göçmen yakalandı! 3 şüpheli gözaltında

Marmaris'te Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında yelkenli teknede bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.

3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Ekipler, İtalya rotası üzerinde hareket halindeki yelkenli teknede 56 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 1 şüpheliyi yakaladı.

Olayla ilgili İl Jandarma Komutanlığı ekibiyle müştereken yapılan takip neticesinde de göçmen kaçakçılığı iddiasıyla karada 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.