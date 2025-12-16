Marmaris’te yanan ormanlar yeniden yeşeriyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 2021 ve 2022 yazında yaşanan büyük orman yangınlarının ardından yanan alanların yeniden yeşermesi için yoğun çalışmalar devam ediyor. Orman İşletme Müdürlüğü öncülüğünde yürütülen çalışmalar kapsamında, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve gönüllüler, "Yeşil Marmaris" için seferber oldu. İçmeler Mahallesi Muhtarı ve Marmaris Doğa Koruma ve Ağaçlandırma Derneği Başkanı Ali Demirtaş, bölgeye özgü tohumları toplayarak büyük bir doğa hareketi başlattı.

TOHUM SERPTİLER

Demirtaş ve gönüllüler, kısa sürede güçlü bir dayanışma ağı kurdu. Türkiye'nin dört bir yanından gönderilen fidanlar ve tohumlar yanan alanlarla buluşturuldu. Keçiboynuzu, kızılçam, defne, meşe, akasya ve erguvan gibi türler, binlerce gönüllünün katkısıyla toprakla buluşturuldu. Dört yıl süren çalışmalar sonucunda dikilen ağaçlar büyüdü, filizler ormana dönüştü ve yanan yamaçlar yeniden yeşile büründü. Son olarak 14 Aralık'ta Marmaris KYK yurdunda kalan 50'yi aşkın öğrenci, Ali Demirtaş'ın öncülüğünde İçmeler Mahallesi'nde 200 bini aşkın tohumu toprağa serpti.