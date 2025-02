Marmaris’te yeşil iyilik hareketi

Doğa harikası Marmaris'te 2021 ve 2022 yılı yaz aylarında meydana gelen orman yangınları, felakete dönüşmüş, günler sonra söndürülmüş ve binlerce hektar alan küle dönmüştü. Orman yangınlarından sonra Marmaris'i ağaçlandırmak için adeta seferberlik başlatıldı. Orman İşletme Müdürlüğü öncülüğünde, kamu kurumları ve sivil toplum kuruşları, fidan dikme çalışmalarına başladı. İçmeler Mahallesi Muhtarı ve Marmaris Doğa koruma ve Ağaçlandırma Derneği Başkanı Ali Demirtaş, 2021 yılı sonbahar aylarında, Marmaris'i yeniden yeşile boyamak için harekete geçti. Gönüllü olarak yöreye özgü tohumlar toplamaya başladı. Demirtaş'ın iyilik hareketi giderek büyüdü, genişledi. Fidan dikme çalışmalarına binlerce kişi katıldı.

AĞAÇLANDIRMA SEFERBERLİĞİ BAŞLATILDI

Binlerce tohum tedarik edildi, seferberlik başlattı. Onun girişimleri sayesinde Türkiye'nin her yerinden fidan gönderenler oldu. Demirtaş'ın öncülüğünde her yaştan ve her kesimden kişinin katıldığı fidan dikimi etkinlikleri, kış boyunca yoğun ilgi gördü. Gönüllüler, Marmaris'in farklı bölgelerinde belirlenen alanlarda fidan dikiyor ve tohum saçtı. Keçiboynuzu, çitlembik, kızılçam, defne, akasya, erguvan, meşe gibi yöreye özgü ağaç türlerinin dikildiği bu etkinliklerde, katılımcılar hem doğa ile iç içe vakit geçirme hem de çevreye katkı sağlama fırsatı buldu.

TOHUMLAR FİLİZLENDİ, FİDANLAR BOY VERDİ

Marmaris'teki yanan alanlara her ekim mevsiminde binlerce tohum ekildi, fidanlar toprakla buluşturuldu. Yanan alanlarda, doğa kendini hızla toparladı, atılan tohumlar filizlendi, dikilen fidanlar boy verdi. Yanan alanların yeşillenmesi Marmarisliler için umut oldu.

MARMARİS'İ YENİDEN YEŞİLE BOYAYACAĞIZ

Bölgenin yeşillendirilmesine öncülük edenlerden biri olan Ali Demirtaş, "Malum yangınlardan dolayı yeşil alanlar, siyaha dönmüştü. Buraları böyle görünce dayanamıyordum. Yeniden yeşil Marmaris için bir iyilik hareketi başlattım. Bunu görenler bize destek oldu. Giderek büyüdük, dernek kurduk. Herkes bize destek verdi. O dönem diktiğimiz tohumlar filizlendi, fidana dönüştü ve boy vermeye başladı. Her ekim mevsiminde, fidan dikme ve tohum serpme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Üç yıldır, on binlerce ağaç diktik, milyonlarca tohum ektik. Yeri geldi yüzlerce kişi katıldı, yeri geldi tek başımıza çıktık dağlara. Yangınlarda cayır cayır yanan vatan toprağıydı, vatanımıza sahip çıktık. Başlattığımız yeşil iyilik hareketiyle, bu cennet vari Marmaris'i yeniden yeşile boyayacağız" dedi.