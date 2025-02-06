Marulların arasında buldular… 27.5 kilogram uyuşturucu çıktı

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; teknik ve fiziki takip sonucu Tuzla İlçesi'nde bir TIR'a operasyon düzenledi. Uyuşturucu sevkiyatı yapan A.Y. isimli araç sürücüsü yakalanarak gözaltına alındı. Araçta hassas burunlu ve özel eğitimli narkotik dedektör köpeği Buffy ile arama yapıldı. Marul kutularının arasına saklanmış halde 27 kilogram 500 gram Skunk maddesi ele geçirildi. Operasyon ve uyuşturucu maddelerin bulunduğu anlar polis kameralarına yansıdı.