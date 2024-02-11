Masaj salonu tabelalı fuhuş merkezine baskın

İstanbul genelinde fuhuşla mücadele kapsamında yürütülen soruşturmada Ahlak Büro Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalar sonucunda suça karışan 4 erkek 3 kadın olmak üzere toplamda 7 şüphelinin yakalanması, mağdur bayanların kurtarılması amacı ile çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalar sonucunda Ataşehir, Sarıyer ve Ümraniye ilçeleri ve Samsun Atakum ilçesinde olmak üzere toplam 9 farklı adrese 6 Şubat sabahı eş zamanlı baskın düzenlendi.

6 KADIN KURTARILDI

Yapılan eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli şahıs yakalandı, 6 mağdur bayan kurtarıldı. Ev aramalarında ele geçen 10 adet cep telefonu, 10 adet sim kart, 1 adet hafıza kartı el konulmak üzere muhafaza altına alındı.

Ahlak Büro Amirliği ekiplerince Anadolu Adliyesine sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.