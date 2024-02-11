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Giriş Tarihi: 11.2.2024 09:28 Son Güncelleme: 11.2.2024 09:31

Masaj salonu tabelalı fuhuş merkezine baskın

İstanbul’da masaj salonu adı altında fuhuş yaptırıldığı ihbarı üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri 9 ayrı adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda 3’ü kadın 7 kişiyi gözaltına aldı. Ahlak Kumar Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Masaj salonu tabelalı fuhuş merkezine baskın

İstanbul genelinde fuhuşla mücadele kapsamında yürütülen soruşturmada Ahlak Büro Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalar sonucunda suça karışan 4 erkek 3 kadın olmak üzere toplamda 7 şüphelinin yakalanması, mağdur bayanların kurtarılması amacı ile çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalar sonucunda Ataşehir, Sarıyer ve Ümraniye ilçeleri ve Samsun Atakum ilçesinde olmak üzere toplam 9 farklı adrese 6 Şubat sabahı eş zamanlı baskın düzenlendi.

6 KADIN KURTARILDI

Yapılan eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli şahıs yakalandı, 6 mağdur bayan kurtarıldı. Ev aramalarında ele geçen 10 adet cep telefonu, 10 adet sim kart, 1 adet hafıza kartı el konulmak üzere muhafaza altına alındı.

Ahlak Büro Amirliği ekiplerince Anadolu Adliyesine sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Masaj salonu tabelalı fuhuş merkezine baskın
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