Masaj salonunda gasp tuzağı

Ankara'da sözde güzellik merkezi ve masaj salonu olarak faaliyet gösteren bir işyerinde gasp tuzağı kuruldu. İşletmede çalışan kadınların, masaj sırasında müşterilerle yakınlık kurduğu, ardından koridora çıkarak "Beni taciz etti" diye bağırdığı belirlendi.

"REZİL EDERİZ"

Kadının bağırması üzerine devreye giren çete üyeleri, müşterileri başka bir odaya alarak tehdit etti. Şüphelilerin, "Cezanı keseceğiz, rezil ederiz" diyerek mağdurları korkuttuğu, zorla tacizi kabul ettirmeye çalıştığı tespit edildi. Çete üyeleri, mağdurları para vermeye zorlayarak banka hesaplarından ve kredi kartlarından yüksek tutarlarda çekim yaptı. Yakalanmamak için gasp edilen paraların farklı kişilerin hesaplarına aktarıldığı belirlendi.

KILIÇ ELE GEÇİRİLDİ

İşyerinde yapılan aramada bir adet kılıç ele geçirilirken gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.