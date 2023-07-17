Masal’da mutlu son

Ankara'da yaşayan Semih ve Dilek Şalt çiftinin geçen yıl temmuzda dünyaya gelen bebekleri Masal'a, 14 günlükken SMA Tip 1 teşhisi konuldu. Mutluluğu yarıda kalan aile, küçük kızlarının yurtdışında tedavi olabilmesi için vakit kaybetmeden valilik onaylı yardım kampanyası başlattı. 11 ay süren kampanyada, Dubai'deki tedavi için gereken 1 milyon 819 bin dolar toplandı.Kızlarını 'Portakal Perisi' diye seven ve işlemlerin ardından Dubai'ye gidecek olan Şalt çifti, "Hayat bize öyle bir tokat attı ki yerden nasıl kalkacağımızı, ne yapacağımızı bilemedik. Ama peri kızım için umut hep vardı. Gece gündüz demeden 11 aydır sokaklardayız. Şimdi en baştan kendi masalımızı kendimiz yazacağız. Bu masalın yönünü kendi ellerimizle değiştireceğiz. Bu yolda bize inanmayanlar, dönüp bakmadan geçenler oldu. Ama sonunda Masal kazandı. Her şey kızımız içindi ve biz başardık" dedi.