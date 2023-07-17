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Giriş Tarihi: 18.7.2023

Masal’da mutlu son

Anne babasının “Portakal Perisi” diye sevdiği SMA Tip 1 hastası 1 yaşındaki Masal bebeğin yardım kampanyası mutlu sonla bitti. Masal bebek Dubai’ye gitmek için gün sayarken Şalt ailesi “Masal gerçek oldu” dedi

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Masal’da mutlu son
Ankara'da yaşayan Semih ve Dilek Şalt çiftinin geçen yıl temmuzda dünyaya gelen bebekleri Masal'a, 14 günlükken SMA Tip 1 teşhisi konuldu. Mutluluğu yarıda kalan aile, küçük kızlarının yurtdışında tedavi olabilmesi için vakit kaybetmeden valilik onaylı yardım kampanyası başlattı. 11 ay süren kampanyada, Dubai'deki tedavi için gereken 1 milyon 819 bin dolar toplandı.



Kızlarını 'Portakal Perisi' diye seven ve işlemlerin ardından Dubai'ye gidecek olan Şalt çifti, "Hayat bize öyle bir tokat attı ki yerden nasıl kalkacağımızı, ne yapacağımızı bilemedik. Ama peri kızım için umut hep vardı. Gece gündüz demeden 11 aydır sokaklardayız. Şimdi en baştan kendi masalımızı kendimiz yazacağız. Bu masalın yönünü kendi ellerimizle değiştireceğiz. Bu yolda bize inanmayanlar, dönüp bakmadan geçenler oldu. Ama sonunda Masal kazandı. Her şey kızımız içindi ve biz başardık" dedi.

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Masal’da mutlu son
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