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Giriş Tarihi: 12.7.2023

Maseratili polis memuru otomobilinde ölü bulundu

Mikail ZEYBEK Mikail ZEYBEK
Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Maseratili polis memuru otomobilinde ölü bulundu
Mugla'nın Ortaca Ilçesi Gökbel Mahallesi'ndeki ormanda park halindeki araçta direksiyona yatar vaziyette bir kisi oldugunu gören vatandaslar, 112 Acil Çagrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine gelen Ilçe Jandarma Komutanlıgı'na baglı jandarma ve saglık ekiplerinin yaptıgı incelemede, kafasından silahla vurularak hayatını kaybettigi ögrenilen kisinin polis memuru Hüseyin Tayfun Üçgül (39) oldugu tespit edildi. Kamuoyunda 'Maseratili Polis' olarak tanınan Üçgül, esine ait Maserati otomobiliyle Izmir-Istanbul otoyolunda tartıstıgı bir avukatı yaralamıs, yasanan süreçte açıga alınarak hakkında 6 yıl 10 ay hapis istemiyle iddianame hazırlanmıstı.

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Maseratili polis memuru otomobilinde ölü bulundu
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