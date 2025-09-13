Maskeli gaspçılara paspaslı savunma: Gaspçılar soyarken müşteriler sıra bekledi

İstanbul'da 1 hafta içinde peş peşe yaşanan market gaspı olaylarının ilki 16 Ağustos günü zincir marketin kapanmasına 5 dakika kala Avcılar İlçesi Tahtakale Mahallesi Faruk Nafiz Çamlıbel Caddesinde yaşandı. İddiaya göre markete giren bir kişi içerde başka müşterilerde varken silah çekip kasadaki paraları istedi. Etraftaki çalışanlar ellerine paspas alıp müdahale edince gaspçı ne yapacağını bilemedi. Dışardaki arkadaşını içeri çağırdı arkadaşı markete girince çalışanlar kapıyı üzerine kilitlemeye çalışsa da gaspçılar para alamadan kaçmayı başardı.

GASPÇI SOYDU MÜŞTERİLER SIRA BEKLEDİ

Bu olaydan bir gün sonra Bakırköy Yeşilköy Mahallesi Yeşilköy İstanbul Caddesi üzerinde bulunan bir markete giden gaspçılar içerideki çalışana silah doğrulttu kasadaki 6 bin lirayı alıp kaçtı. Olay sırasında görüntülerde şüpheli kasayı boşaltırken müşterilerin sıra beklediği görülüyor.

50 BİN LİRA ALIP KAÇTILAR

3. olay ise bunlardan 5 gün sonra yine Avcılar'da meydana geldi. Denizköşkler Mahallesi E-5 yanyolda bulunan bir markete akşam saatlerinde gelen gaspçılar ellerindeki silahı çıkarıp çalışana doğrulttu. Çalışan emniyete verdiği ifadede; 'ellerinde ameliyat eldiveni bulunan silahlı 2 şahsın dükkana girerek kendisine silah doğrultup kasadaki paraları istediklerini, kasada bulunan yaklaşık 50.000 TL parayı alarak Muhtar Kazım Akgül Caddesi istikametine yaya vaziyette kaçtıklarını beyan etti.

5 GASPÇI YAKALANDI

İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda incelenen kamera görüntülerinden şüpheliler tek tek tespit edildi. Kimlikleri belirlenen gaspçılar; Ç.T., .A.A., A.E. P., F.K. ve V.T. gözaltına alındı. Adreslerinde yapılan aramalarda 2 adet kurusıkı silah ele geçirildi.

ÇALIŞAN PASPASLA KOVALADI

Gasp Büro Amirliği ekiplerince işlemleri tamamlanan 5 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin gasp girişiminde kaldıkları ilk olayda paspasla kovalandıkları anlar kameralara yansıdı.