Masterchef batırık tarifi ve malzemeleri: En güzel ve en lezzetli 23 Ağustos Masterchef batırık nasıl yapılır, püf noktaları neler?

Batırık tarifi ve püf noktaları TV8 seyircileri tarafından sıklıkla soruluyor. Bu akşam düelloda en güzel batırık nasıl yapılır sorusunun cevabını yarışmacıalr verecek. 23 Ağustos 2022 Masterchef ilk takım yarışmasında en iyi batırık tarifi ile takımlar galip gelmek istiyor. Peki, batırık nasıl yapılır? İşte batırık malzemeleri ve diğer detaylar!
BATIRIK MALZEMELERİ
1 su bardağı bulgur (ince, esmer)
½ çay bardağı tahin
1 çay bardağı yer fıstığı (kavrulmuş)
1 çorba kaşığı biber salçası
Kuru domates (arzuya göre)
1 adet kuru soğan
2 Adet domates
2 Adet salatalık
Yarım demet maydanoz
Yarım demet nane
2 adet yeşil biber
BATIRIK TARİFİ
Tüm sebzelerimizi yıkayıp, hazırlayalım.
Tahini küçük bir teflon tavaya alıp hafif kavuralım.
Bulgurumuzu 1,5 çay bardağı sıcak su ile ıslatalım.
Yer fıstığımızı robottan geçirelim veya bildiğiniz yöntemle küçük parçalar haline getirelim (Havanda da dövebilirsiniz)
Tahin, bulgur, yer fıstığı, kimyonu derin yoğurma kabında kaşıkla karıştıralım.
Bu tarifin özelliği tüm sebzelerin en ince boyutta ve küçük boyutta doğranmasıdır. Salatalıklar cacıklık, domatesler minik küp, biber, taze soğanlar, nane maydanoz, marul ince kıyılmış hazırlanır.
Bulgur karışımımıza kuru soğanı rendeleyin, salçayı ekleyin (bu aşamada önceden ıslatılmış kurutulmuş domateste ekleyebilirsiniz)
Karışımı 1-2 dk. birer tutam nane ve maydanozla yoğurun.
Sebzeleri hırpalamadan şu sıra ile ekleyin. Yeşil biber ,taze soğan, nane, maydanoz, domates, salatalık.
Zeytinyağı limon suyunu, pul biberi, tuzunu ekleyin. Elinizle hafifçe karıştırın.
Batırığı ,susuz tüketmek istiyorsanız, kısır halindeyken bir tabağa ayırın, kalanını soğuk suyla sulandırın. Tamamını sulandırmak için 5-6 bardak su ekleyin.
Ekşiden hoşlanıyorsanız nar ekşisini ekleyin.
Çukur tabağa aldığınız batırığı ince kıyılmış marul veya lahana ekleyerek servis yapın.
Afiyet olsun.