MasterChef Büşra kimdir? MasterChef mavi takım kaptanı Büşra Zambak kaç yaşında, nereli?





Denizli'de doğan Büşra Zambak, 26 yaşında. Yiyecek-içecek hizmetleri lise mezunu olan Büşra Zambak, 16 yaşında çalışma hayatına başladı. İlk olarak Bodrum'da soğuk mutfakta butik bir otelde aşçılığı öğrenmek için çalışan Zambak, kendisini geliştirdikçe daha büyük otellerin soğuk, sıcak, alakart mutfaklarında çalışmaya devam etti.