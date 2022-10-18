MasterChef Büşra kimdir? MasterChef mavi takım kaptanı Büşra Zambak kaç yaşında, nereli?

MasterChef Büşra ile ilgili detaylar mavi takım kaptanı olması sonrasında merak edilerek "MasterChef Büşra kimdir, kaç yaşında, nereli?" şeklindeki sorular üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.
İşte Masterchef Büşra hayatı ve biyografisi
Denizli'de doğan Büşra Zambak, 26 yaşında. Yiyecek-içecek hizmetleri lise mezunu olan Büşra Zambak, 16 yaşında çalışma hayatına başladı. İlk olarak Bodrum'da soğuk mutfakta butik bir otelde aşçılığı öğrenmek için çalışan Zambak, kendisini geliştirdikçe daha büyük otellerin soğuk, sıcak, alakart mutfaklarında çalışmaya devam etti.