Haberler Yaşam Haberleri MasterChef Büşra kimdir? MasterChef mavi takım kaptanı Büşra Zambak kaç yaşında, nereli?
Giriş Tarihi: 18.10.2022 00:47 Son Güncelleme: 18.10.2022 00:47

MasterChef Büşra kimdir? MasterChef mavi takım kaptanı Büşra Zambak kaç yaşında, nereli?

MasterChef Büşra ile ilgili detaylar mavi takım kaptanı seçilmesi sonrasında merak edilerek “MasterChef Büşra kimdir, kaç yaşında, nereli?” şeklindeki sorulara yanıt arıyor. Merak konusu olan MasterChef Büşra kimdir, kaç yaşında, nereli? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

MasterChef Büşra kimdir? MasterChef mavi takım kaptanı Büşra Zambak kaç yaşında, nereli?

MasterChef Büşra ile ilgili detaylar mavi takım kaptanı olması sonrasında merak edilerek "MasterChef Büşra kimdir, kaç yaşında, nereli?" şeklindeki sorular üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

MASTERCHEF BÜŞRA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

İşte Masterchef Büşra hayatı ve biyografisi



Denizli'de doğan Büşra Zambak, 26 yaşında. Yiyecek-içecek hizmetleri lise mezunu olan Büşra Zambak, 16 yaşında çalışma hayatına başladı. İlk olarak Bodrum'da soğuk mutfakta butik bir otelde aşçılığı öğrenmek için çalışan Zambak, kendisini geliştirdikçe daha büyük otellerin soğuk, sıcak, alakart mutfaklarında çalışmaya devam etti.



9 senelik aşçılık hayatının son 5 senesini Güler Sabancı'ya özel aşçılık yaparak geçiren MasterChef Büşra Zambak, bu görevine halen devam ediyor. Öte yandan Sabancı Holding'deki iş insanlarının konutlarında özel olarak aşçılık hizmeti veriyor.

KAYNAK: acunn.com

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MasterChef Büşra kimdir? MasterChef mavi takım kaptanı Büşra Zambak kaç yaşında, nereli?
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