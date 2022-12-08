MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 7 Eylül MasterChef eleme adayı kim oldu?

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye son bölümde dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takım, tezgah başına bu kez bireysel dokunulmazlık oyunu için geçti. Kırmızı takım üyeleri belirlenen ürünü en başarılı yapmak için tüm hünerlerini gösterdi.

Kritik dokunulmazlık oyununda verilen süre sonunda tadım aşamasına geçilerek en başarılı zırh pilavın sahibi belirlendi. En başarılı ürünü hazırlayan isim Büşra oldu ve eleme adayı olmaktan kurtuldu.



MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde bireysel dokunulmazlığı kazanan Büşra ilk eleme adayını seçme hakkını da kullanarak tercihini Melih'ten yana kullandı.

İkinci eleme adayı ise yapılan oylamalar sonucunda Yağız oldu.