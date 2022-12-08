MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 7 Eylül MasterChef eleme adayı kim oldu?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef son bölümde mavi ve kırmızı takımlar arasında kritik bir dokunulmazlık oyunu oynandı. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin yönetiminde oynanan oyunların ardından dokunulmazlığı kazanan takım belirlenirken kaybeden takımdan 2 yarışmacı eleme potasına gönderildi. Detayları merak edenler ise "MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu?" sorularına cevap arıyor.
MasterChef dokunulmazlık oyununu kazanan takım ve eleme adayları bilgileri şöyle;
MasterChef Türkiye'nin 7 Eylül Çarşamba günü TV8 ekranlarında yayınlanan son bölümünde yeni mavi ve kırmızı takımların arasında ilk dokunulmazlık oyunu oynandı.
Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüri üyeliğinde oynanan haftanın iikinci dokunulmazlık oyununda mavi ve kırmızı takımlar, belirlenen menüyü en başarılı şekilde hazırlamak ve dokunulmazlığı kazanarak hafta avantajlı başlamak isteyerek tezgah başına geçti.
Kritik dokunulmazlık oyununda jüri şefler tarafından mavi ve kırmızı takımlara verilen sürenin sona ermesiyle, her iki takımın da hazırladığı menüler Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından tadılmaya başlandı.
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde mavi ve kırmızı takımlar arasında oynanan dokunulmazlık oyununda yapılan tadım ve değerlendirmelerin ardından en başarılı ürünleri çıkaran takım mavi takım oldu ve haftanın 2. Dokunulmazlığının da sahibi oldu.
MasterChef Türkiye son bölümde dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takım, tezgah başına bu kez bireysel dokunulmazlık oyunu için geçti. Kırmızı takım üyeleri belirlenen ürünü en başarılı yapmak için tüm hünerlerini gösterdi.
Kritik dokunulmazlık oyununda verilen süre sonunda tadım aşamasına geçilerek en başarılı zırh pilavın sahibi belirlendi. En başarılı ürünü hazırlayan isim Büşra oldu ve eleme adayı olmaktan kurtuldu.
Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde bireysel dokunulmazlığı kazanan Büşra ilk eleme adayını seçme hakkını da kullanarak tercihini Melih'ten yana kullandı.
İkinci eleme adayı ise yapılan oylamalar sonucunda Yağız oldu.