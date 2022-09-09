MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 8 Eylül MasterChef eleme adayları kimler oldu?

MasterChef Türkiye son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde oynanan dokunulmazlık oyunu sonunda dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme potasına giren isimler belli oldu. Yarışmanın izleyicileri ise detayları merak ederek MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayları kimler oldu? sorularına cevap arıyor.
MasterChef dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı detayları şöyle;
MasterChef 2022 son bölümde mavi ve kırmızı takım üyeleri arasında kritik bir dokunulmazlık oyunu oynandı.
MasterChef Türkiye son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin belirlediği ürünleri en başarılı şekilde hazırlayan takım mavi takım oldu.
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde kırmızı takımın oynadığı bireysel dokunulmazlık oyununda kazanan Metin oldu.
Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef son bölümde bireysel dokunulmazlığı kazanan Metin, Dilan'ı eleme potasına gönderdi.
2. eleme adayı ise takım içi oylama sonrasında Serpilay olarak belirlendi.