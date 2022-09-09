Haberler Yaşam Haberleri MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 8 Eylül MasterChef eleme adayları kimler oldu?
Giriş Tarihi: 9.9.2022 01:04 Son Güncelleme: 9.9.2022 01:04

MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 8 Eylül MasterChef eleme adayları kimler oldu?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde ana kadro yarışmacıları arasında dokunulmazlık oyunu oynandı. Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından belirlenen menüler sonrasında en başarılı ürünleri ortaya çıkaran takım dokunulmazlığı alırken başarısız takım eleme adayı çıkardı. Bu bilgilerle yarışmadan son dakika detaylar öğrenmek isteyenler MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayları kimler oldu? sorularına cevap aramaya başladı. İşte tüm detaylar.

MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 8 Eylül MasterChef eleme adayları kimler oldu?

MasterChef Türkiye son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde oynanan dokunulmazlık oyunu sonunda dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme potasına giren isimler belli oldu. Yarışmanın izleyicileri ise detayları merak ederek MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayları kimler oldu? sorularına cevap arıyor.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI, ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

MasterChef dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı detayları şöyle;

MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 8 Eylül MasterChef eleme adayları kimler oldu?

MasterChef 2022 son bölümde mavi ve kırmızı takım üyeleri arasında kritik bir dokunulmazlık oyunu oynandı.

MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 8 Eylül MasterChef eleme adayları kimler oldu?

Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından seçilen menüleri en başarılı yaparak eleme potasına gitmekten kurtulmak isteyen kırmızı ve mavi takım üyeleri tezgah başında hünerlerini gösterdi.

MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 8 Eylül MasterChef eleme adayları kimler oldu?

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin belirlediği ürünleri en başarılı şekilde hazırlayan takım mavi takım oldu.

MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 8 Eylül MasterChef eleme adayları kimler oldu?

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde kırmızı takımın oynadığı bireysel dokunulmazlık oyununda kazanan Metin oldu.

MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 8 Eylül MasterChef eleme adayları kimler oldu?

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef son bölümde bireysel dokunulmazlığı kazanan Metin, Dilan'ı eleme potasına gönderdi.

MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 8 Eylül MasterChef eleme adayları kimler oldu?

2. eleme adayı ise takım içi oylama sonrasında Serpilay olarak belirlendi.

MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 8 Eylül MasterChef eleme adayları kimler oldu?

MASTERCHEF MAVİ TAKIM

  • KAAN (Kaptan)
  • ÇAĞATAY
  • KIVANÇ
  • TAYFUN
  • GAMZE
  • GÖRKEM
  • BARIŞ
  • AYAZ
  • FATMA NUR
MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 8 Eylül MasterChef eleme adayları kimler oldu?

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM

  • MELİH (Kaptan)
  • METİN
  • BÜŞRA
  • YAĞIZ
  • VURAL
  • SERPİLAY
  • BURAK KAYA
  • DİLAN
  • BURAK
MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 8 Eylül MasterChef eleme adayları kimler oldu?

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MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 8 Eylül MasterChef eleme adayları kimler oldu?
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