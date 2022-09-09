MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 8 Eylül MasterChef eleme adayları kimler oldu?

MasterChef Türkiye son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde oynanan dokunulmazlık oyunu sonunda dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme potasına giren isimler belli oldu. Yarışmanın izleyicileri ise detayları merak ederek MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayları kimler oldu? sorularına cevap arıyor.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI, ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

MasterChef dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı detayları şöyle;