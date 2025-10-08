Haberler Yaşam Haberleri MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 7 Ekim MasterChef'te eleme adayı kim oldu? İşte, 3. ve 4. eleme adayı
Giriş Tarihi: 8.10.2025 01:37

MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 7 Ekim MasterChef'te eleme adayı kim oldu? İşte, 3. ve 4. eleme adayı

MasterChef Türkiye’de heyecan hız kesmeden devam ediyor. 7 Ekim 2025 tarihinde oynanan ikinci dokunulmazlık oyununda hangi takımın kazandığı ve eleme potasına giren üçüncü ve dördüncü yarışmacının kim olduğu merak konusu oldu. İşte MasterChef son bölümde yaşananlar ve eleme detayları…

MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 7 Ekim MasterChef’te eleme adayı kim oldu? İşte, 3. ve 4. eleme adayı

TV8'in sevilen yarışması MasterChef'te rekabet giderek artıyor. 7 Ekim 2025 tarihli bölümde ikinci dokunulmazlık oyunu tamamlanırken kazanan takım ve eleme adayı olan yarışmacılar merak edildi. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 7 Ekim Salı MasterChef'te 3. ve 4. eleme adayı kim oldu? İşte, detaylar...

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'te haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

Takım oyununu kaybeden kırmızılar kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girdi. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan Çağatay bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.

MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

MasterChef''te ilk dokunulmazlık oyunu sonrasında eleme adayları Ayten ve Barış oldu.

İkinci dokunulmazlık oyunu sonucunda bireysel dokunulmazlığın sahibi Çağatay, haftanın üçüncü eleme adayı olarak, Sezer'i seçti. Eleme potasına gidecek dördüncü yarışmacı takım oylaması ve takım kaptanının seçimi sonucunda İhsan oldu.

ARKADAŞINA GÖNDER
MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 7 Ekim MasterChef'te eleme adayı kim oldu? İşte, 3. ve 4. eleme adayı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz