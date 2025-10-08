MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 7 Ekim MasterChef’te eleme adayı kim oldu? İşte, 3. ve 4. eleme adayı

TV8'in sevilen yarışması MasterChef'te rekabet giderek artıyor. 7 Ekim 2025 tarihli bölümde ikinci dokunulmazlık oyunu tamamlanırken kazanan takım ve eleme adayı olan yarışmacılar merak edildi. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 7 Ekim Salı MasterChef'te 3. ve 4. eleme adayı kim oldu? İşte, detaylar...
MasterChef'te haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı.
MasterChef''te ilk dokunulmazlık oyunu sonrasında eleme adayları Ayten ve Barış oldu.
İkinci dokunulmazlık oyunu sonucunda bireysel dokunulmazlığın sahibi Çağatay, haftanın üçüncü eleme adayı olarak, Sezer'i seçti. Eleme potasına gidecek dördüncü yarışmacı takım oylaması ve takım kaptanının seçimi sonucunda İhsan oldu.