TV8'in sevilen yarışması MasterChef'te rekabet giderek artıyor. 7 Ekim 2025 tarihli bölümde ikinci dokunulmazlık oyunu tamamlanırken kazanan takım ve eleme adayı olan yarışmacılar merak edildi. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 7 Ekim Salı MasterChef'te 3. ve 4. eleme adayı kim oldu? İşte, detaylar...
MasterChef'te haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş başladı. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda 2. dokunulmazlık oyununun galibi bu akşamın sonunda belli olacak.