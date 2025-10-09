Haberler Yaşam Haberleri MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı, hangi takım? 8 Ekim MasterChef eleme adayı kim oldu, potaya kim gitti?
Giriş Tarihi: 9.10.2025 00:23

MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı, hangi takım? 8 Ekim MasterChef eleme adayı kim oldu, potaya kim gitti?

TV8’in sevilen yarışması MasterChef Türkiye’de 8 Ekim Çarşamba akşamı ekrana gelen son bölümde kıyasıya bir mücadele yaşandı. Dokunulmazlığı kazanan takım ve potaya giden yarışmacılar merak konusu olurken, gecenin eleme adayı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki, 8 Ekim MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? İşte 8 Ekim son bölümde yaşananlar…

MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı, hangi takım? 8 Ekim MasterChef eleme adayı kim oldu, potaya kim gitti?

MasterChef Türkiye'de 8 Ekim Çarşamba günü yayınlanan bölüm, nefes kesen bir dokunulmazlık mücadelesine sahne oldu. Günün kazanan takımı ve eleme potasına giden isimler merak konusu olurken, yarışmada yaşanan gelişmeler de gündem oldu. İşte MasterChef'te 8 Ekim'de öne çıkanlar ve son bölüm detayları…

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

8 Ekim 2025 Çarşamba günü MasterChef'te oynanan üçüncü dokunulmazlık oyununu mavi takım kazanırken, önceki iki dokunulmazlık oyununda da mavi takım galip gelerek haftaya güçlü bir başlangıç yaptı.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIK SAHİBİNİ BULDU!

MasterChef Türkiye 2025'in bireysel dokunulmazlığını kazanan Çağatay oldu.

MASTERCHEF SON ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye 2025'te günün eleme adayları Sümeyye ve Aslı oldu.

MASTERCHEF ELEME POTASINDA BU HAFTA KİMLER VAR?

MasterChef''te ilk dokunulmazlık oyunu sonrasında eleme adayları Ayten ve Barış oldu. İkinci dokunulmazlık oyunu sonucunda bireysel dokunulmazlığın sahibi Çağatay, haftanın üçüncü eleme adayı olarak, Sezer'i seçti. Eleme potasına gidecek dördüncü yarışmacı takım oylaması ve takım kaptanının seçimi sonucunda İhsan oldu.

ARKADAŞINA GÖNDER
MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı, hangi takım? 8 Ekim MasterChef eleme adayı kim oldu, potaya kim gitti?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz