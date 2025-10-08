MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNUN KAZANANI: 7 Ekim Masterchef 3. ve 4. eleme adayı kim oldu, potaya kim gitti?

TV8'in sevilen yarışması MasterChef'te rekabet giderek artıyor. 7 Ekim 2025 tarihli bölümde ikinci dokunulmazlık oyunu tamamlanırken kazanan takım ve eleme adayı olan yarışmacılar merak edildi. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 7 Ekim Salı MasterChef'te 3. ve 4. eleme adayı kim oldu? İşte, detaylar...