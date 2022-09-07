Haberler Yaşam Haberleri MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 6 Eylül 2022 MasterChef dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı? Kritik gecede gergin anlar
Giriş Tarihi: 7.9.2022 00:46 Son Güncelleme: 7.9.2022 00:47

MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 6 Eylül 2022 MasterChef dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı? Kritik gecede gergin anlar

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde haftanın ilk dokunulmazlık oyunu ve eleme adayı seçimleri yapıldı. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde oynanan oyunların ardında başarılı olan takım dokunulmazlığı alırken, başarısız takım eleme adayı çıkardı. Yarışmanın izleyicileri ise detaylar için MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı? sorularına cevap arıyor. TV8 ile MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 6 Eylül 2022 MasterChef dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı?

MasterChef Türkiye yarışmasının TV8 ekranlarında yayınlanan son bölümünde Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin liderliğinde dokunulmazlık oyunu oynandı. Zorlu menüyü en başarılı hazırlayan takım dokunulmazlık zırhının sahibi olurken, kaybeden takım üyelerini eleme potasına gönderdi. Detayları merak edenler ise MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı? sorularına yanıt arıyor.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU, DOKUNULMAZLIĞI KİM, HANGİ TAKIM KAZANDI?

TV8 ile MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 6 Eylül 2022 MasterChef dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı?

MasterChef Türkiye'nin 6 Eylül Salı günü TV8 ekranlarında yayınlanan son bölümünde yeni mavi ve kırmızı takımların arasında ilk dokunulmazlık oyunu oynandı.

MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 6 Eylül 2022 MasterChef dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı?

Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüri üyeliğinde oynanan haftanın ilk dokunulmazlık oyununda mavi ve kırmızı takımlar, belirlenen menüyü en başarılı şekilde hazırlamak ve dokunulmazlığı kazanarak hafta avantajlı başlamak isteyerek tezgah başına geçti.

MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 6 Eylül 2022 MasterChef dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı?

Kritik dokunulmazlık oyununda jüri şefler tarafından mavi ve kırmızı takımlara verilen sürenin sona ermesiyle, her iki takımın da hazırladığı menüler Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından tadılmaya başlandı.

MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 6 Eylül 2022 MasterChef dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı?

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde mavi ve kırmızı takımlar arasında oynanan dokunulmazlık oyununda yapılan tadım ve değerlendirmelerin ardından en başarılı ürünleri çıkaran takım mavi takım oldu ve ilk dokunulmazlığı kazandı.

MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 6 Eylül 2022 MasterChef dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı?

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye son bölümde dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takım, tezgah başına bu kez bireysel dokunulmazlık oyunu için geçti. Kırmızı takım üyeleri zırh pilavını en başarılı yapmak için tüm hünerlerini gösterdi.

MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 6 Eylül 2022 MasterChef dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı?

Kritik dokunulmazlık oyununda verilen süre sonunda tadım aşamasına geçilerek en başarılı zırh pilavın sahibi belirlendi. En başarılı ürünü hazırlayan isim Serpilay oldu ve eleme adayı olmaktan kurtuldu.

MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 6 Eylül 2022 MasterChef dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı?

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde bireysel dokunulmazlığı kazanan Serpilay ilk eleme adayını seçme hakkına da sahip olarak tercihini Vural'dan yana kullandı. Böylelikle ilk eleme adayı Vural oldu.

MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 6 Eylül 2022 MasterChef dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı?

İkinci eleme adayı ise Kırmızı takım içerisindeki eleme adayı oylaması sonrasında belli oldu. 2. eleme adayı yapılan oylama sonucu Burak Revanbahş oldu.

MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 6 Eylül 2022 MasterChef dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı?

MASTERCHEF MAVİ TAKIM

  • KAAN (Kaptan)
  • ÇAĞATAY
  • KIVANÇ
  • TAYFUN
  • GAMZE
  • GÖRKEM
  • BARIŞ
  • AYAZ
  • FATMA NUR
MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 6 Eylül 2022 MasterChef dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı?

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM

  • MELİH (Kaptan)
  • METİN
  • BÜŞRA
  • YAĞIZ
  • VURAL
  • SERPİLAY
  • BURAK KAYA
  • DİLAN
  • BURAK
MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 6 Eylül 2022 MasterChef dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı?

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MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 6 Eylül 2022 MasterChef dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı? Kritik gecede gergin anlar
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