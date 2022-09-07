MasterChef Türkiye yarışmasının TV8 ekranlarında yayınlanan son bölümünde Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin liderliğinde dokunulmazlık oyunu oynandı. Zorlu menüyü en başarılı hazırlayan takım dokunulmazlık zırhının sahibi olurken, kaybeden takım üyelerini eleme potasına gönderdi. Detayları merak edenler ise MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı? sorularına yanıt arıyor.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU, DOKUNULMAZLIĞI KİM, HANGİ TAKIM KAZANDI?

TV8 ile MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.