MasterChef Türkiye yarışmasının TV8 ekranlarında yayınlanan son bölümünde Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin liderliğinde dokunulmazlık oyunu oynandı. Zorlu menüyü en başarılı hazırlayan takım dokunulmazlık zırhının sahibi olurken, kaybeden takım üyelerini eleme potasına gönderdi. Detayları merak edenler ise MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı? sorularına yanıt arıyor.
TV8 ile MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.
MasterChef Türkiye'nin 6 Eylül Salı günü TV8 ekranlarında yayınlanan son bölümünde yeni mavi ve kırmızı takımların arasında ilk dokunulmazlık oyunu oynandı.
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde mavi ve kırmızı takımlar arasında oynanan dokunulmazlık oyununda yapılan tadım ve değerlendirmelerin ardından en başarılı ürünleri çıkaran takım mavi takım oldu ve ilk dokunulmazlığı kazandı.
MasterChef Türkiye son bölümde dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takım, tezgah başına bu kez bireysel dokunulmazlık oyunu için geçti. Kırmızı takım üyeleri zırh pilavını en başarılı yapmak için tüm hünerlerini gösterdi.
Kritik dokunulmazlık oyununda verilen süre sonunda tadım aşamasına geçilerek en başarılı zırh pilavın sahibi belirlendi. En başarılı ürünü hazırlayan isim Serpilay oldu ve eleme adayı olmaktan kurtuldu.
Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde bireysel dokunulmazlığı kazanan Serpilay ilk eleme adayını seçme hakkına da sahip olarak tercihini Vural'dan yana kullandı. Böylelikle ilk eleme adayı Vural oldu.
İkinci eleme adayı ise Kırmızı takım içerisindeki eleme adayı oylaması sonrasında belli oldu. 2. eleme adayı yapılan oylama sonucu Burak Revanbahş oldu.