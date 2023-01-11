Masterchef final bölümü izle tek parça! 10 Ocak 2023 TV8 Masterchef 2022 finali izle full

Masterchef final bölümü full izle ekranı TV8 ekranlarında izleyicilere sunuldu. Somer, Danilo ve Mehmet şefin jüriliğini yaptığı programın şampiyonu belli oldu. Dün programı kaçıranlar "Masterchef final bölümü izle" araştırmasıyla programı baştan sona izlemek sitiyor. İşte Masterchef finali tek parça izle ekranı
MASTERCHEF ÖDÜLÜ NEDİR - BİRİNCİ NE KAZANACAK?
MasterChef Şampiyonu olan ismin ödülünün ne olacağı yarışmayı izleyenler tarafından merak ediliyor. MasterChef birincisi ne kazanacak öğrenmek isteyenler araştırmalarını sürdürürken ödüle ilişkin yapılan açıklamada MG marka E-HS model lüks otomobil verileceği duyuruldu.
MASTERCHEF'İ KİM KAZANDI?
Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan kritik final oyununda verilen süre sonunda MasterChef Kıvanç ve Metin tarafından hazırlanan imza yemekleri tadım değerlendirmesi için son kez jüri şeflerin tadım değerlendirmesine sunuldu.
MasterChef şampiyonu METİN oldu.