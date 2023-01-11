Haberler Yaşam Haberleri Masterchef final bölümü izle tek parça! 10 Ocak 2023 TV8 Masterchef 2022 finali izle full
Giriş Tarihi: 11.1.2023 08:22

Masterchef final bölümü izle tek parça! 10 Ocak 2023 TV8 Masterchef 2022 finali izle full

Masterchef final bölüm izle ekranı ile TV8 hayranları, kaçırdıkları bölümü tekrardan izlemek istiyor. TV8 resmi sitesi üzerinden iki part şeklinde yayımlanan son bölümde büyük ödülün sahibi belli oldu. Böylece temmuz ayında başlayan büyük heyecan, Survivor’ın başlamasına az bir süre kala sona erdi. İşte Masterchef final bölümü izle full

Masterchef final bölümü izle tek parça! 10 Ocak 2023 TV8 Masterchef 2022 finali izle full

Masterchef final bölümü full izle ekranı TV8 ekranlarında izleyicilere sunuldu. Somer, Danilo ve Mehmet şefin jüriliğini yaptığı programın şampiyonu belli oldu. Dün programı kaçıranlar "Masterchef final bölümü izle" araştırmasıyla programı baştan sona izlemek sitiyor. İşte Masterchef finali tek parça izle ekranı

MASTERCHEF ÖDÜLÜ NEDİR - BİRİNCİ NE KAZANACAK?

MasterChef Şampiyonu olan ismin ödülünün ne olacağı yarışmayı izleyenler tarafından merak ediliyor. MasterChef birincisi ne kazanacak öğrenmek isteyenler araştırmalarını sürdürürken ödüle ilişkin yapılan açıklamada MG marka E-HS model lüks otomobil verileceği duyuruldu.

MASTERCHEF ŞAMPİYONU KİM OLDU?

TV8 canlı yayın ile izleyicilerin karşısına çıkan kritik MasterChef finalinde şampiyonu belirleyecek olan 3. Etapta finalistler imza yemeği hazırlamak için verilen sürede en başarılı yemeği çıkarmak için kozlarını paylaştı.

MASTERCHEF'İ KİM KAZANDI?

Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan kritik final oyununda verilen süre sonunda MasterChef Kıvanç ve Metin tarafından hazırlanan imza yemekleri tadım değerlendirmesi için son kez jüri şeflerin tadım değerlendirmesine sunuldu.

MasterChef şampiyonu METİN oldu.

MASTERCHEF SON BÖLÜM İZLE

https://www.tv8.com.tr/masterchef-turkiye/masterchef-turkiye-10-ocak-2023-1-part-135175-video.htm

https://www.tv8.com.tr/masterchef-turkiye/masterchef-turkiye-10-ocak-2023-2-part-135178-video.htm

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Masterchef final bölümü izle tek parça! 10 Ocak 2023 TV8 Masterchef 2022 finali izle full
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